L’ex tronista si è trovato al centro delle polemiche per la rottura con Valeria, in molti pensano che sia stato finto e danno ragione all’ex Sophie Codegoni.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone hanno annunciato la rottura pochi giorni fa. Da quel momento l’ex tronista è finito nella bufera; molti utenti pensano che abbia preso tutti in giro facendo una scelta solo per visibilità. A unirsi agli hater che hanno dato ragione a Sophie Codegoni, anche Samuele Carniani ex volti di Uomini e Donne e scelta di Roberta Giusti.

Matteo Ranieri al centro della polemica dopo l’addio a Valeria Cardone

Sophie Codegoni nella Casa del GF Vip 6, aveva raccontato alcuni dettagli della sua storia con Matteo Ranieri. L’ex gieffina aveva dichiarato che fosse stato finto fin dall’inizio e che una volta usciti dal programma non volesse avere nulla a che fare con lei.

Ora, dopo che l’ex tronista ha annunciato la rottura con Valeria Cardone è finito nella bufera. Il web grida: “Aveva ragione Sophie, ha imbrogliato tutti”; ad intervenire anche Samuele Carniani, scelta e fidanzato di Roberta Giusti che ha messo un like a un hater che scrive: “Uscire da lì con una scelta ti fa crescere di follower e ti permette di ricevere qualche proposta lavorativa in più, ha scelto la ragazza più accondiscendente. Ha partecipato come tronista anche per un senso di rivalsa nei confronti della ex Sophi”.

Dunque, sul web sono in molti a pensare che tra la coppia non sia mai stato vero amore ma solo il frutto di una decisione presa a tavolino.

