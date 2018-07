Avere un marito? Significa lavorare 7 ore in più al giorno!

Oltre al proprio lavoro part-time o full-time che sia, la donna dopo il matrimonio si ritroverà con ben 7 ore di lavoro in più da fare. La causa? Il marito! E a dirlo è la scienza…

Il matrimonio unisce due persone innamorate e legate da un profondo e intenso amore. Chi si sposa, oltre a firmare un contratto di “amore eterno”, si ritrova con delle responsabilità in più: una convivenza, la nascita di una famiglia, ecc. Marito e moglie sono consapevoli che la vita dopo il matrimonio, quindi con una convivenza, cambia completamente: ci si conosce più a fondo, possono uscire lati mai visti prima d’ora del proprio partner e può addirittura portare più lavoro. Ovviamente è la donna che dovrà subire tutto ciò!

A dirlo non è una semplice chiacchiera raccontata tra donne durante un aperitivo al bar con le amiche, ma lo ha confermato la scienza!

Avere un marito significa lavorare di più

Perché non basta lavorare quasi tutto il giorno, prendersi cura della casa e fare mille affari ogni giorno, anche avere un marito diventa un lavoro a tempo pieno! Gli anni sono cambiati e così anche la mentalità: la donna non viene più vista come la persona fissa a casa a prendersi cura della casa e della famiglia e il marito fuori tutto il giorno per portare il pane a casa.

Purtroppo, però, la donna svolge tutt’oggi 7 ore in più di lavoro… a causa del marito! A confermarlo è uno studio condotto dall’Università del Michigan: hanno studiato i cambiamenti avvenuti in una famiglia in 10 anni e, purtroppo, molte famiglie sono ferme ad un’epoca oramai andata via. Anche se la donna ha una sua carriera, quando torna a casa non smetterebbe di lavorare, a differenza del marito.

Le donne, quindi, lavorano in media 7 ore in più al giorno rispetto al proprio marito e ciò dovrebbe cambiare il prima possibile. Chi decide di mettere su famiglia e prendersi l’enorme responsabilità di condividere la propria vita con un’altra persona, deve imparare a comportarsi correttamente e mettere da parte le vicende che appartengono ad un’altra epoca!

Fonte foto: https://pixabay.com/it/donna-cucina-uomo-vita-quotidiana-1979272/