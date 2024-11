Fabrizio Corona e la passione per le auto: il valore del suo garage mette i brividi

Quante auto possiede Fabrizio Corona? L’ex re dei paparazzi è un amante del lusso e nel garage ha una macchina che vale una fortuna.

Fabrizio Corona non lascia indifferenti: da sempre al centro dell’attenzione mediatica per le sue vicissitudini professionali, giudiziarie e sentimentali, l’ex fotografo dei vip non ha mai nascosto il suo amore per il lusso. Tra le sue innumerevoli passioni c’è anche quella per i motori. L’imprenditore è stato visto più volte a bordo di auto da sogno e nel suo garage ne ha una che vale davvero una fortuna. Scopriamo di che auto si tratta!

Che auto possiede Fabrizio Corona?

La passione di Fabrizio Corona per le auto di lusso è ben nota. L’imprenditore e personaggio televisivo ha sempre mostrato un debole per i bolidi costosi e performanti, scegliendo modelli che rappresentano il top del design e delle prestazioni automobilistiche.

Tra le auto possedute dall’ex paparazzo quella che si fa notare di più è senza dubbio la Rolls Royce Ghost, una macchina che supera il valore di 300mila euro. Questa supercar, simbolo di eleganza e potenza, dispone di un motore V12 6.7 biturbo a benzina e di un cambio automatico a 8 marce, che le consentono di passare da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi. L’auto, inoltre, si distingue per la sua capacità di raggiungere i 250 km/h.

Non si tratta comunque dell’unica auto posseduta da Corona: ha anche una una Range Rover Velar del 2018. Una macchina anche in questo caso molto costosa, il cui valore si aggira intorno ai 100mila euro. Al suo parco avrebbe poi deciso di aggiungere anche una scintillante Harley Davidson.

Fabrizio Corona: passione per le auto e guai giudiziari

La passione per le macchine di lusso ha creato anche qualche guaio con la giustizia all’ex paparazzo. A settembre 2023 Corona sarebbe stato fermato dalla polizia per un controllo mentre si dirigeva verso l’aeroporto di Linate a bordo di una Range Rover. Secondo quanto riportato dai media, l’imprenditore era alla guida sprovvisto di patente, ritiratagli nel 2012, e senza autorizzazione allo spostamento da parte del tribunale di sorveglianza.

Inoltre, nel 2011 è stato querelato per la mancata riconsegna di un’Audi R8 presa a noleggio e nel 2010 avrebbe patteggiato 3 mila euro di multa per essere stato sorpreso alla guida senza patente.