Aurora Ramazzotti si è confessata con i fan, e ha rivelato di aver sofferto di un fastidioso problema durante la sua gravidanza.

Aurora Ramazzotti è tornata a confessarsi con i fan dei social e ha svelato di aver sofferto di un fastidioso e singolare inestetismo durante la sua gravidanza: la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti avrebbe perso una gran quantità di capelli e ora, ad 8 mesi dalla nascita del piccolo Cesare, avrebbe una doppia ricrescita.

“Tutti i capelli che avevo perso, perché dopo aver partorito pensavo di diventare pelata, sono cresciuti così… Questo è il risultato di otto mesi di ricrescita. Qui invece no”, ha confessato, mostrando scherzosa il risultato ottenuto con la sua chioma. Alla vicenda seguiranno ulteriori particolari? In tanti, tra i fan di Aurora, sono impazienti di saperne di più.

Aurora Ramazzotti: il problema avuto in gravidanza

Oggi Aurora Ramazzotti è una mamma a dir poco entusiasta e, attraverso i social, lei stessa ha confessato ai fan alcuni dettagli e retroscena relativi ai cambiamenti avuti a seguito della nascita di suo figlio, il piccolo Cesare.

Capelli esclusi, tutto sembra essere andato per il meglio per Aurora, che oggi ama trascorrere tutto il suo tempo insieme al suo bambino. Quando i due alcuni giorni fa sono stati costretti a stare separati, lei ha ammesso via social: “Goffredo e Cesare sono andati a Roma dai nonni. Mentre mangiavo ho iniziato ad accusare una stana sensazione, di quelle che provi quando è tutto pronto ma sai di esserti dimenticata qualcosa. Un vuoto nuovo, un senso di incompletezza, anche di colpa. Che poi lo sai che è giusto così e che lui sta bene anche senza di te. Ma la fatica che ho fatto a tenere già le lacrime tutto il giorno pensandolo lontano da me per sei giorni… Solo sei giorni, sembra assurdo? Eppure è così”.

Le sue fan le hanno espresso il loro calore via social e in molte hanno sottolineato di provare i suoi stessi identici sentimenti.