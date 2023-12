Jennifer Aniston è tornata a parlare della tragica scomparsa del suo amico Matthew Perry, venuto a mancare lo scorso 28 ottobre.

Jennifer Aniston era molto legata all’amico attore Matthew Perry, venuto a mancare lo scorso 28 ottobre per cause ancora da accertare. A Variety l’attrice è tornata a parlare dell’ultimo periodo di vita del collega e di quanto accaduto nelle ore della sua tragica scomparsa:

“Lui era felice. Era sano”, ha affermato, e ancora: “Aveva smesso di fumare. Si stava rimettendo in forma. Era felice, questo è tutto quello che so. Quella mattina (la mattina della sua scomparsa, ndr.) gli stavo letteralmente mandando messaggi. Non soffriva. Non stava lottando. Lui era felice (…) Voglio che la gente sappia che era davvero in buona salute.”

Jennifer Aniston: il ricordo di Matthew Perry

Jennifer Aniston aveva uno splendido legame con l’amico e collega Matthew Perry e, al magazine Variety, è tornata a parlare della sua nostalgia per l’attore.

“Mi manca tantissimo. A tutti noi. Ragazzi, ci ha fatto ridere davvero tanto. Spero che sappia di essere stato amato in un modo che non avrebbe mai pensato di essere”, ha dichiarato l’attrice, che è rimasta profondamente colpita dalla tragica ed improvvisa scomparsa dello storico collega di Friends. A seguito della morte di Perry lei – così come gli altri membri di Friends – ha dedicato un tenero post via social al collega scomparso, e ha fatto il pieno di like tra i fan che lo avevano apprezzato di più. Al momento non sono ancora note le cause della scomparsa dell’attore, e bisognerà attendere alcuni mesi per aver i risultati certi dell’autopsia.