Elenoire Ferruzzi ha scritto uno sfogo al vetriolo contro il reality show di Signorini, sostenendo che a suo avviso “sarebbe tutto finto”.

Eleonoire Ferruzzi a quanto pare non è tra i fan della nuova edizione del Grande Fratello e nelle ultime ore, via social, si è lasciata andare ad uno sfogo infuocato contro il programma e, dopo l’ennesimo confronto tra Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, ha tuonato:

“Ma basta con queste storie stupide e finte di questi tre, avete rotto il ca***! Tanto gli ascolti non si alzano! Provate con un’autopsia in diretta! Ma che ca*** gliene frega alla gente di sti quattro def***! Con queste storie finte inutili! Ma non fatevi prendere per il cu**! La gente non ne puo’ piu di queste stro***! Spero che quest’anno abbiano capito che è un programma da chiudere!”.

Elenoire Ferruzzi contro il GF

Elenoire Ferruzzi, ex concorrente dell’ultima edizione del GF Vip, è tornata a scagliarsi contro la nuova edizione del Grande Fratello dove, a suo dire, tutto sarebbe stato “orchestrato” al fine di far ottenere visibilità ai concorrenti. “L’unica cosa vera che c’è in quel programma sono le emozioni provate di quando venivano a trovarci i nostri parenti e stop”, ha aggiunto attraverso i social (facendo riferimento a quella che è stata la sua esperienza all’interno del reality show).

In tanti si chiedono se la produzione del programma replicherà alle parole di Elenoire e se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e nessuno (compreso il conduttore, Alfonso Signorin) ha replicato alle sue parole.