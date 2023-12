Curiose parole da parte di Aurora Ramazzotti a proposito della gravidanza da poco vissuta e l’intimità col compagno Goffredo Cerza.

Ospite del podcast di DIletta Leotta, ‘Mamme Dilettanti’, Aurora Ramazzotti che ha raccontato la sua esperienza da madre vissuta prima in gravidanza e, ora, come genitore. Diverse le curiosità svelate dalla figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti con particolare focus anche sulle “domande scomode” che fanno parte del format dello show. Nel dettaglio, alla neo madre è stato chiesto qualcosa in più riguardo i rapporti intimi col suo compagno, Goffredo Cerza, durante i mesi della gravidanza.

Aurora Ramazzotti e i rapporti intimi in gravidanza

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

Il podcast con Diletta Leotta e le giovani neo madri o quelle che lo stanno per diventare prevede una prima fase di dialogo abbastanza libero e poi le “domande scomode”. Ed è proprio in questo senso che la Ramazzotti si è trovata a rispondere al quesito sui rapporti intimi in gravidanza. Una domanda facile: “Sì o no?”.

Dal canto suo, la giovane Auri non si è tirata indietro e con grande onestà ha risposto: “È diseducativo dire di no, lo sai? Perché fa benissimo“.

Stupita la bella Diletta ha aggiunto: “Però ci sono delle coppie nelle quali il compagno va un po’ in ansia, si preoccupa…”.

Da qui la Ramazzotti ha iniziato a spiegare la sua esperienza: “Ah sì, l’uomo, può essere. Certo, tutto può essere. Anche la donna non ha tanta voglia perché comunque è particolare. Di contro ci sono donne che hanno molta libido…”.

Nel suo caso, la figlia della Hunziker ha spiegato di non aver avuto grosse problematiche sotto il profilo intimo e di essersi comportata in modo normale, aiutata anche dalla serenità che Goffredo le ha dato durante tutta la durata della gravidanza.

Di seguito anche un post Instagram condiviso dalla Leotta sulla puntata del podcast in questione: