Per la prima volta insieme sul set di ‘Gigolò per caso’, la serie di Prime Video. Asia Argento e Ambra Angiolini si raccontano.

Insieme per ‘Gigolò per caso’ su Prime Video, Asia Argento e Ambra Angiolini sono state protagonista di una simpaticissima intervista doppia nella quale hanno raccontato alcuni retroscena legati proprio alla loro stima reciproca e alla gioia nell’essere riuscite, dopo tanto tempo, a poter lavorare ad un progetto insieme.

Asia Argento e Ambra Angiolini si raccontano

“Per me è un sogno lavorare insieme fin dagli anni 90”, “Anche per me”. In questo modo la Argento e la Angiolini hanno esordito nell’intervista doppia in occasione della serie su Prime Video, ‘Gigolò per caso’.

Ambra ha anche aggiunto nella video-intervista di THR Roma: “Eravamo molto desiderate dagli stessi produttori ma nessuno ha avuto mai il coraggio di riunirci”.

Successivamente la Argento ha raccontato: “Io da ragazzina rosicavo perché lei era tutto quello che io non ero e dicevo ‘vedi come le riesce bene mentre io devo faticare. Tutti le vogliono bene e a me dicono cose brutte’. Facevo un po’ la vittima e mi paragonavo sempre. E invece secondo me proprio perché eravamo così simili io vedevo in lei le cose che non avevo e volevo tirare fuori. Dai 16 anni sono passata ai 60. Non ho avuto un’adolescenza. Io lavoravo in tutto il mondo senza fermarmi e mi prendevo cura di me e mi mantenevo. Io non ho avuto una vita”.

La Angiolini ha ulteriomente aggiunto: “Io vedevo in lei molte cose che mi interessavano. Era belli, sexy e consapevole. Io mi sentivo tipo il cugino di città con quello di campagna. Poi ci siamo incontrate nel momento di vita più simile tra tutti quelli vissuti fino ad ora”.

Di seguito anche un post Instagram di Prime con alcune parole di una delle protagoniste: