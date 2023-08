Aurora Ramazzotti ha risposto personalmente alle richieste dei fan che vorrebbero vedere in volto suo figlio Cesare.

Lo scorso marzo Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare e lei stessa ha svelato perché finora avrebbe scelto di non mostrare il volto del suo bambino sui social. Nelle ultime ore, dopo che in tanti le hanno chiesto di mostrare loro il bambino, Aurora ha specificato via social:

“Non sapete quanto vorrei poter condividere momenti di vita insieme a mio figlio con voi. Farvi vedere quanto è dolce, stupendo, simpatico e quanta gioia ha portato alle vite di tutti. Per me è privarmi del racconto di un pezzo di me che si evolve con lui. Ho capito solo tenendolo tra le mie braccia che era qualcosa di troppo perfetto e indifeso per esporlo a quello che si annida sui social (e di cui tutti, io compresa, facciamo parte). (…) Non so niente di essere genitore e sto imparando giorno per giorno ma credo che dargli la possibilità di scegliere per sé sia il minimo che io possa fare”.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: perché non mostra suo figlio sui social

Aurora Ramazzotti è più innamorata che mai del suo piccolo Cesare e quest’anno ha trascorso la sua prima estate da mamma accanto a lui e al fidanzato Goffredo Cerza. Come sua madre Michelle Hunziker anche Aurora ha deciso di non mostrare il volto di suo figlio sui social e in tanti tra fan, amici e colleghi si sono complimentati per la sua decisione. Aurora ha anche spiegato le motivazioni dietro alla sua scelta e ha fatto il pieno di like tra i fan.