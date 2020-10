Sylvan Rock è la lussuosa e spaziosa villa residenziale progettata dalla celebre casa automobilistica Aston Martin insieme a uno studio di architettura di New York.

Aston Martin, la celebre casa automobilista britannica, sta puntando su prodotti unici con cui spera di poter incrementare le entrate. L’azienda, insieme a S3 Architecture, ha progettato una villa destinata a uso privato. Sylvan Rock è un progetto architettonico imponente e curato nei minimi dettagli.

Durante le ultime settimane, la casa automobilistica ha attraversato una fase di riassesto societario. Lawrence Stroll (che nel 2019 aveva un patrimonio netto di 2,6 miliardi di dollari), già proprietario di Racing Point, è diventato il principale azionista, mentre Tobias Moers è il nuovo CEO. Dopo questi importanti cambiamenti, l’azienda sta cercando il rilancio con nuovi veicoli e prodotti unici, tra cui questa lussuosa villa. Scopriamo subito il progetto del costosissimo resort residenziale.

Sylvan Rock, la villa Aston Martin

Aston Martin ha deciso di collaborare con S3 Architecture, uno studio di architettura collocato a New York, per progettare una villa destinata a uso privato. La casa automobilistica, essendo specializzata in prodotti di lusso, ha deciso di dare vita a un vero e proprio resort residenziale, curato nei minimi dettagli e pieno di incredibili comodità.

aston martin and S3 architecture envision 'sylvan rock' to mimic the site's geological landforms, suggesting a villainous lair cutting into the rocks. https://t.co/k1Eljoaxao pic.twitter.com/qmSnlL520s — designboom (@designboom) October 10, 2020

Questo progetto, rinominato Sylvan Rock, è collocato in un appezzamento di terreno ampio oltre 22 ettari nella Hudson Valley di New York. Questa maestosa costruzione presenta uno spazio centrale di 600 metri quadrati, quattro camere da letto, 6 bagni (di cui 2 di servizio), un salotto, una cucina e la zona fitness. I ricchi compratori potranno accogliere i propri amici e parenti in tre “piccole” aree pensate appositamente per gli ospiti. La parte esterna è invece occupata da una splendida piscina, una vasca idromassaggio, una sauna e un giardino.

Il costo di questo vero e proprio gioiellino di architettura moderna partirà da 7,7 milioni di dollari. Un prezzo poi non così alto, considerando che Sa Calma, la villa per le vacanze estive di Harry e Meghan, costa 118 mila euro a settimana. Aston Martin e S3 Architecture progettano di realizzare almeno 17 case entro il 2022. Le consegne sono previste a partire dal prossimo anno.

L’Aston Martin DBX abbinata alla villa

Trattandosi di un progetto realizzato in collaborazione con Aston Martin, i progettisti si sono soffermati a lungo sul garage, che potrà accogliere ben 5 automobili. Questo spazio è circondato da alcune vetrate, rendendo il contenuto parte fondamentale della struttura. I compratori potranno inoltre includere nell’ordine anche il SUV Aston Martin DBX di colore Onyx Black, che si integra perfettamente con l’abitazione.

Built on brand new architecture, our first luxury SUV still maintains the proud heritage of Aston Martin.#DBX #AstonMartin #BeautifulIsRelentless #KeepItParked Pubblicato da Aston Martin su Martedì 31 marzo 2020

DBX è la prima sport utility della Casa di Gaydon. Si tratta di un veicolo sportivo ed estremamente elegante, che racchiude in pieno lo spirito delle Aston Martin tradizionali. Con 550 cavalli di potenza e 700 Nm di coppia massima, questo SUV può raggiungere una velocità massima di 291 km/h. Aston Martin DBX, estremamente affidabile e maneggevole, ha un prezzo base di 197.000 euro.