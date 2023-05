Amy Winehouse, all’asta trucchi e vestiti appartenuti o utilizzati dalla cantante: come partecipare all’asta.

Grande novità in arrivo per tutti i fan di Amy Winehouse. A dodici anni dalla scomparsa della straordinaria artista britannica morta a 27 anni, nel luglio del 2011, è in arrivo un’asta che mette in vendita molti dei suoi trucchi iconici e degli abiti di scena utilizzati dalla leggendaria cantante di Back to Black. Memorabilia dal valore straordinario per chiunque abbia amato quella che è stata per diversi anni la regina del soul bianco, capace di anticipare i successi di artiste come Duffy e Adele. Tra gli oggetti che verranno infatti venduti all’asta, anche il caratteristico eyeliner utilizzato dalla cantante durante tutta la sua breve ma intensa carriera.

All’asta gli oggetti di scena di Amy Winehouse

Dal 10 maggio sono state rilasciate in anteprima le immagini della collezione dedicata alla compianta artista che verrà messa all’asta nelle prossime settimane. Tra i tanti oggetti in vendita spiccano i costumi di scena disegnati per il suo tour europeo del 2011, quello interrotto amaramente dopo una sola esibizione in Serbia, poco prima della sua tragica scomparsa.

Amy Winehouse

Nessuno tra i suoi fan avrà infatti dimenticato l’esibizione di Belgrado del 18 giugno 2011, data di apertura di quello che avrebbe dovuto essere un lungo tour, e che venne invece annullato completamente. Sul palco Amy si mostrò infatti in uno stato di alterazione evidente, provocato probabilmente dall’uso di sostanze stupefacenti. Un episodio che toccò nel cuore tutti i suoi fedelissimi fan, e che purtroppo preannunciò quello che sarebbe accaduto di lì a un mese, quando la cantante venne trovata priva di vita nel letto della sua casa di Londra.

Come partecipare all’asta

Anche per questo tragico destino, gli oggetti di scena legati a quello storico e drammatico tour hanno assunto per i fan un valore amaro ma altissimo. Non a caso, sono moltissime le persone che hanno deciso di partecipare in prima persona all’asta, che si terrà all’interno dell’Hard Rock Cafe di Times Square, nel cuore di New York, dal 19 al 21 maggio.

Un evento di grandissima importanza che potrà essere seguito in tutto il mondo anche online tramite una diretta streaming. Tutti avranno quindi l’opportunità di accaparrarsi gli eyeliner e gli altri trucchi della cantante, o uno dei tanti abiti stile rockabilly o rock ‘n’ roll anni Cinquanta, ma anche con evidenti influenze punk, dell’ultimo tour di Amy Winehouse. Tra i pezzi pregiati della collezione, non mancherà però anche un abito che non si ricollega con il tour: quello rosa, giallo e rosso indossato dalla cantante nel video musicale di uno dei suoi primi successi, F**k Me Pumps del 2004. Di seguito la storica clip:

