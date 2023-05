Qual è il significato della canzone Anni 70 di Wax? Il brano nasce da un rimprovero che il padre gli faceva sempre.

Il quarto inedito di Wax, all’anagrafe Matteo Lucido, si intitola Anni 70. L’allievo di Amici 2023 ha scritto il brano “d’impatto“, ripensando ai rimproveri che suo papà gli faceva un tempo. Un pezzo dal ritmo travolgente, che è già diventato un tormentone: vediamo il testo e il significato.

Anni 70 di Wax: il significato della canzone

Anni 70 è la canzone che Wax ha prodotto grazie alla sua partecipazione all’edizione 2023 di Amici di Maria De Filippi. Per l’esattezza, è il quarto singolo dell’allievo, arrivato dopo Turista per sempre, Ballerine e guantoni e Grazie. Il brano ha una melodia che richiama quella di alcuni tormentoni del passato, tanto che alcuni riferimenti si colgono anche nei ritornelli.

Dalle parole di Wax si coglie una certa nostalgia nei confronti dei tempi che furono, anche se lui li ha vissuti soltanto attraverso i racconti degli altri. Non a caso, cita uno dei tormentoni degli Abba.

Anni 70 di Wax è un brano allegro, che entra in testa fin dalla prima strofa. Il significato, come ha raccontato lo stesso artista, è da rintracciare nel rapporto che ha avuto con il padre. L’allievo di Amici ha così descritto la canzone: “Si parla sempre degli anni ’70 e in tutta sincerità la canzone mi è venuta a impatto. Mio padre, quando mi doveva rimproverare, mi parlava di quegli anni lì“.

Ecco il video di Anni 70 di Wax:

Anni 70 di Wax: il testo della canzone

