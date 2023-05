Qual è il significato di Ci pensiamo domani di Angelina? La canzone è stata scritta dall’artista per ritrovare la tranquillità persa.

Angelina Mango, figlia dell’indimenticabile Pino, ha lanciato un singolo che promette di essere un tormentone. Il brano si intitola Ci pensiamo domani e, per stessa ammissione dell’artista, è stato scritto per ritrovare la tranquillità in un momento particolare della sua vita. Vediamo il testo e il significato.

Ci pensiamo domani di Angelina: il significato della canzone

Figlia d’arte e allieva di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango ha presentato il terzo singolo, intitolato Ci pensiamo domani. Si tratta del terzo inedito che la cantante ha pubblicato grazie alla partecipazione al talent di Canale 5, arrivato dopo Voglia di Vivere e Mani vuote. Lontano dalle sue solite melodie, il brano parla della leggerezza con cui l’artista vorrebbe affrontare le difficoltà della vita.

“Che dolce far niente

e rimandare gli sbatti

e tutte quelle storie tristi“.

Angelina pensa alla bella stagione, al “dolce far niente” dell’estate. Dopo i mesi trascorsi ad Amici, l’artista ha davanti a sé un grande salto nel vuoto, non sa cosa l’aspetta. Sa solo che la musica continuerà a far parte della sua vita e che ha una gran voglia di leggerezza.

“E lo so, lo so quanto vale un errore

quanto è bello sbagliare

niente fretta, no“.

Angelina Mango ha raccontato di aver scritto Ci pensiamo domani per ritrovare un po’ di tranquillità nella parte finale del suo percorso ad Amici. La cantante ha così spiegato com’è nato il brano: “È una canzone abbastanza recente, entrata nella mia vita non tanto tempo fa, e mi piace perché mi serve, è una canzone che mi serve soprattutto in questo momento in cui sto vivendo tante cose forti, anche tanti problemi. Però si affronta tutto e questa canzone parla di questo. Mi serve per tranquillizzarmi“.

Ecco il video di Ci pensiamo domani di Angelina:

Ci pensiamo domani di Angelina: il testo della canzone

Le lunghe giornate

la pubblicità incollata sul tram

come i tuoi occhi su di me…

