Novità in arrivo per quanto riguarda l’assegno unico 2024 per le famiglie italiane: il governo prepara due aumenti.

L’autunno porterà nuovi aumenti nelle vite degli italiani, ma non solo per il prezzo dei beni di consumo, dell’energia, della benzina e degli immobili. A crescere nei prossimi mesi potrebbe essere anche l’assegno unico per i figli, destinato ad alleggerire il costo della vita alle famiglie italiane, soprattutto per quelle particolarmente numerose.

Il governo sembrerebbe essere intenzionato a potenziare la misura di sostegno alle famiglie non con un singolo aumento, ma con un duplice adeguamento. A quello legato all’inflazione e pronto a scattare in automatico dovrebbe infatti aggiungersi anche un ulteriore bonus legato solo ad alcuni nuclei familiari.

Assegno unico 2024: le novità

Già negli scorsi giorni la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, aveva fatto riferimento a novità in arrivo per il secondo e il terzo figlio. In particolare, nel suo intervento aveva spiegato quanto fosse necessario creare le condizioni per poter assecondare il desiderio di avere figli degli italiani, superando il problema di “libertà genitoriale” che affligge il nostro paese. Parole che erano state confermate dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, il quale si era spinto a promettere aiuti per le famiglie particolarmente numerose.

Giorgia Meloni

Non sono ancora stati chiariti i contorni di questo aiuto concreto, ma le indiscrezioni sono diverse. Stando a quanto trapela da ambienti governativi, l’esecutivo starebbe pensando di agire sulle detrazioni o di potenziare l’assegno unico, aggiungendo un nuovo bonus per il secondo figlio. Un aumento che potrebbe diventare anche più importante in caso di terzo figlio.

Non si conoscono ovviamente i possibili importi, ma è possibile che l’ipotesi possa trasformarsi facilmente in realtà, a patto che esistano i fondi per poter attuare questa modifica di uno strumento già esistente. D’altronde, già lo scorso anno il governo aveva introdotto un aumento del 50% dell’assegno per il primo anno di vita del bambino e un ulteriore aumento, sempre del 50%, per le famiglie composte da tre o più figli fino al terzo anno di ciascun figlio.

Inflazione: aumenti automatici sull’assegno per i figli

Se l’eventuale aumento legato alla nascita di un secondo o terzo figlio è al momento solo un’ipotesi al tavolo del governo, arriverà sicuramente in automatico un altro aumento già previsto dalla legge. Nel 2024 scatteranno infatti nuovi adeguamenti legati all’inflazione, previsti nel decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021.

Anche l’assegno unico è infatti correlato al costo della vita, come altre prestazioni erogate dall’Istituto nazionale di previdenza sociale. Al momento le stime per il 2023 sono pari a un’inflazione del 5,4%. In questo caso, se il tasso dovesse essere confermato, l’incremento dell’importo per l’assegno unico dovrebbe essere piuttosto corposo, e dovrebbe arrivare già nei primi mesi del 2024, seppur non da gennaio.

Un primo sostegno comunque importante per le famiglie italiane, viste anche le previsioni di un aumento dei costi nei prossimi mesi. Dopo l’estate dovremo infatti affrontare un rincaro non solo dei carburanti, ma anche delle bollette, della spesa e dei mutui.