Assegno di Inclusione, le ultime mensilità del 2025 si avvicinano: ecco quando arriveranno i pagamenti di novembre e dicembre da segnare sul calendario.

Comunicate le date dell’erogazione dell’Assegno di Inclusione in relazione ai mesi di novembre e dicembre, che chiudono l’anno. Le prossime mensilità rappresentano l’ultima occasione per ricevere il contributo economico prima della pausa di gennaio e dell’eventuale rinnovo previsto per il 2026.

Cos’è l’Assegno di Inclusione e perché le famiglie lo aspettano

L’Assegno di Inclusione (ADI) è la misura nazionale introdotta il 1° gennaio 2024 con l’obiettivo di offrire un sostegno economico alle famiglie italiane in condizioni di fragilità, favorendo anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

Con questa misura, infatti, si punta a garantire un aiuto importante a chi si trova in difficoltà e, allo stesso tempo, promuovere l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso la collaborazione con i servizi territoriali.

Per accedere all’ADI nel 2025, il nucleo familiare deve rispettare precisi requisiti di cittadinanza, residenza e situazione economica.

banconote soldi euro

È necessario avere un ISEE non superiore a 10.140 euro e un reddito familiare annuo inferiore a 6.500 euro, con soglie più alte per famiglie numerose, con persone con disabilità o anziani. L’erogazione ha una durata massima di 18 mesi e può essere rinnovata, dopo una pausa obbligatoria di un mese, per ulteriori 12 mensilità.

Questa misura, che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, continua a rappresentare un pilastro del welfare italiano, sostenendo in modo più mirato i nuclei con minori, disabili, over 60 o persone in carico ai servizi sociali.

Le date da segnare sul calendario

Con l’arrivo della fine dell’anno, cresce l’attenzione sulle ultime date di pagamento dell’Assegno di Inclusione.

Secondo il calendario dei pagamenti, la mensilità di novembre sarà erogata sabato 15 novembre 2025, mentre quella di dicembre arriverà lunedì 15 dicembre 2025.

Per chi raggiunge nel corso dell’anno le 18 mensilità previste, sarà possibile richiedere il rinnovo a partire dal mese di luglio 2025, così da garantire continuità al sostegno economico senza interruzioni troppo lunghe.

In vista delle scadenze di fine anno, è consigliabile verificare sempre la propria posizione e mantenere aggiornati i dati anagrafici e reddituali per non incorrere in ritardi e/o sospensioni.