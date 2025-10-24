Trova un vecchio anello della nonna e diventa milionaria: guarda bene nei tuoi cassetti

Una donna italiana ritrova un antico anello di Bvlgari che le aveva regalato la nonna e lo vende: il valore è impressionante.

Immaginate di ritrovare in casa un vecchio anello a cui avete sempre dato un valore puramente affettivo e invece vi trovate ad avere tra le mani un tesoro. Questo è quanto successo a una donna italiana, che ha venduto un antico prezioso di Bvlgari ed è diventata milionaria.

Donna trova un antico anello Bvlgari e lo vende

Una fortuna che capita raramente, ma che quando accade cambia la vita. Stiamo parlando della vicenda di Laura, una donna italiana che qualche settimana fa ha ritrovato un antico anello Bvlgari che le aveva donato la nonna. Pensava che la pietra rosa del prezioso fosse un quarzo e le ha sempre dato un valore puramente affettivo.

Questo fino a poco tempo fa, quando lo ha ritrovato e ha deciso di chiedere una valutazione agli esperti. Così ha scoperto di avere tra le mani un vero e proprio tesoro. Si tratta, infatti, di un anello in platino “Trombino” di Bvlgari, risalente agli anni Settanta, su cui è incastonato un diamante rosa naturale da 3,18 carati.

Considerando che si tratta di uno dei preziosi più ambiti al mondo, Laura ha deciso di affidarlo alla Casa d’Aste Bolaffi di Torino. La vendita, neanche a dirlo, è stata lampo e, grazie alla cifra raggiunta, ha registrato un record: è il secondo realizzo più alto ottenuto da un singolo gioiello messo all’asta in Italia.

A quanto è stato venduto l’anello Bvlgari?

Il valore dell’antico anello di Bvlgari è dato soprattutto dalla sua unicità. Il diamante, certificato Natural Fancy Intense Pink VS2, di tipo IIa, è caratterizzato da un taglio rettangolare a gradini, mentre i 64 diamanti presentano un taglio brillante rotondo e baguette, per 1,93 carati complessivi. Balaffi lo ha valutato tra gli 800mila euro e 1,2 milioni di euro, stabilendo una base d’asta di partenza di 400mila euro.

L’asta, andata in scena lo scorso 8 ottobre, ha visto più di dieci persone provenienti da ogni parte del mondo a contendersi il gioiello. Alla fine, solo uno di loro è riuscito a portarselo a casa, sborsando 2 milioni e 260mila euro. “Siamo orgogliosi di questo risultato, il nuovo record nella storia della nostra Casa d’Aste e il secondo realizzo più alto mai ottenuto da un gioiello all’asta in Italia“, ha dichiarato Balaffi.