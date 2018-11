La nuova liaison tra Asia Argento e Fabrizio Corona ha fatto storcere il naso a molti, compresa la madre dell’attrice, Daria Nicolodi.

Tra Asia Argento e Daria Nicolodi c’è stato un acceso scambio via social, in cui la madre dell’attrice ha apertamente espresso la propria perplessità e il disaccordo per la nuova chiacchieratissima liaison della figlia: quella con Fabrizio Corona.

“Due signori di mezza età con felpa e cappuccetto che si baciano…un po’ inguaiati e inguaianti“, ha scritto in un Tweet Daria Nicolodi, scatenando la furia della figlia.

Due signori di mezza eta'con felpa e cappuccetto che si baciano…un po'inguaiati e inguaianti😉 pic.twitter.com/7rN0WzC4HZ — Daria Nicolodi (@NicolodiDaria) November 6, 2018

Daria Nicolodi: Asia Argento, Fabrizio Corona e la liaison che non piace a molti

Che nella famiglia di Asia Argento fosse stata proprio la madre Daria Nicolodi a metterla in guardia su Fabrizio Corona, era stata la stessa attrice ad ammetterlo: “Anche mia madre mi ha detto: “Non fidarti di lui”, però, che cosa devo fare?”, aveva dichiarato a Chi l’ex giudice di X Factor, attualmente invischiata nello scandalo molestie per il caso Bennett.

Dopo il messaggio che sua madre ha postato su Twitter esprimendo la propria disapprovazione per la liaison della figlia, Asia Argento non ci avrebbe visto più e sarebbe stata proprio la madre a rendere pubblici i messaggi che le avrebbe inviato:

“Mia figlia Asia Argento mi scrive: la mia era una sciarpa non un cappuccio. Fai schifo. Sei una donna pessima, madre già lo sai, una fallita, sola nel mondo. Torna nel tuo dimenticatoio. Ora hai veramente esagerato. F*ttiti tr**a”.

La lite tra Asia Argento e sua madre Daria Nicolodi

La discussione tra le due donne sarebbe degenerata, fino alla replica al vetriolo di Daria Nicolodi:

“Più tr**a di voi lo spero, che siete così innocenti. Un periodo in clinica non ti guasterebbe. Siamo tutti preoccupati per te” E infine ha aggiunto: “Lasciamo perdere la volgarità di mia figlia, mi spiace tanto per lei che solo un mese fa voleva trasferirsi da noi”, ha scritto Daria Nicolodi sul suo profilo Twitter. Madre e figlia faranno la pace? E la storia tra Asia Argento e Fabrizio Corona avrà un seguito?