Clamoroso, Fabrizio Corona e Asia Argento beccati insieme: la foto del bacio

Sul settimanale Chi la foto del bacio tra Fabrizio Corona e Asia Argento: i due sono stati paparazzati insieme in atteggiamenti intimi

Fabrizio Corona non smette di sorprendere. Clamorose, infatti, le immagini pubblicate sul settimanale Chi, in cui l’ex re dei paparazzi è stato immortalato mentre bacia Asia Argento. Un fulmine a ciel sereno, dato che nessuno si sarebbe aspettato un legame tra i due, oltretutto in un momento particolare delle loro vite. Invece, a sorpresa, i due hanno trascorso del tempo insieme e non sono sfuggiti all’occhio dei fotografi del giornale diretto da Alfonso Signorini. Foto in cui è evidente la complicità tra i due, oltre al fatto che il bacio non lascia spazio ad alcun dubbio. Che sia nata una nuova coppia in un momento così delicato per i due?

Fabrizio Corona: con Silvia Provvedi è finita da pochi mesi

In effetti il periodo che i due stanno attraversando non è dei migliori. Fabrizio Corona, uscito dal carcere, aveva ritrovato la sua ormai ex fidanzata, Silvia Provvedi e sembrava fosse per lui la volta buona. Invece durante l’estate la separazione, a sorpresa: i due hanno preso strade diverse e la Provvedi è anche rimasta sotto i riflettori con l’inizio dell’autunno, visto che è entrata nella casa del Grande Fratello.

Prima l’intervista a Verissimo in cui ammetteva di non aver mai amato Silvia, poi la richiesta di perdono una volta entrato nella casa più spiata d’Italia: ma per la coppia è evidente che non c’è alcun futuro.

Asia Argento: a X Factor l’esclusione

Per Asia Argento è un periodo forse ancora peggiore: lo scandalo Jimmy Bennett, che ha dichiarato di essere stato violentato dall’attrice, è costato alla figlia di Dario Argento la poltrona di giudice ad X Factor, lasciata dopo aver fatto tutto il percorso, dalle audizioni agli Home Visit e dopo la scelta dei cantanti della propria squadra.

Sostituita da Sky, Asia è stata quindi estromessa nonostante si sia sempre difesa dalle accuse. E chissà che ora con Corona non si apra un altro capitolo.