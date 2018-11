Angelina Jolie vs Brad Pitt: la resa dei conti per la custodia dei figli

Il prossimo 4 dicembre ci sarà la prima udienza tra Angelina Jolie e Brad Pitt per stabilire la custodia dei 6 figli che i due attori hanno insieme.

Dopo il divorzio avvenuto nel 2016, per Angelina Jolie e Brad Pitt è iniziata una dura battaglia legale per la custodia dei figli. Secondo Tmz, nella prima udienza fissata per il 4 dicembre, si dibatterà sulla custodia esclusiva dell’attrice o di quella a 50%, voluta dall’attore. Attualmente i 6 figli che la coppia Jolie-Pitt hanno avuto insieme vivono con la madre, ma stando ad indiscrezioni a Brad Pitt sarebbero stati concessi alcuni incontri prestabiliti.

Angelina Jolie vs Brad Pitt: lo scontro per l’affidamento dei figli

Il prossimo 4 dicembre dovrebbe svolgersi la prima udienza riguardo all’affidamento dei 6 figli dell’ex coppia d’oro di Hollywood: Maddox, 17 anni, Pax di 14, Zahara di 13, Shiloh di 12 e i gemelli di 10 anni Knox e Vivienne.

Per la coppia le cose si erano messe male nell’estate 2016, e a seguire sarebbe scoppiata una dura battaglia legale per la custodia dei figli. Secondo indiscrezioni Angelina Jolie avrebbe impedito all’ex marito di vedere i bambini, e inoltre era stato lo stesso Brad Pitt a rivelare a GQ di avere un serio problema con l’alcool:

“Bevevo troppo… è semplicemente diventato un problema. E sono così felice che siano passati sei mesi”, aveva dichiarato l’attore. Sulla sua recente separazione l’attore aveva dichiarato: “Ero davvero a pezzi, incastrato in questo sistema in cui erano coinvolti anche i Servizi Sociali. (…) È davvero dura per i bambini, all’improvviso si sono ritrovati in una famiglia spezzata. Ho approfittato di questo periodo per guardare le mie debolezze e i miei fallimenti.”

Angelina Jolie e Brad Pitt: la vita dopo il divorzio

In seguito alla travagliata separazione da Brad Pitt, Angelina Jolie si è legata all’attore Garrett Hedlund, di 9 anni più giovane di lei. Brad Pitt invece non è uscito allo scoperto insieme ad alcuna nuova fidanzata, e per mesi si sono avvicendate voci su una sua presunta liaison con l’ex moglie Jennifer Aniston, e la “guaritrice” spirituale Sat Hari Khalsa, ma nessuna di queste sarebbe stata confermata.