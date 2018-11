Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser le cose procedano a gonfie vele, ma non ci sarebbe alcun matrimonio in vista.

Nonostante per mesi si siano avvicendate voci a proposito di un loro imminente matrimonio e quelle di una presunta gravidanza, Cecilia Rodriguez ha rivelato a Nuovo Tv che per il momento i fiori d’arancio sarebbero ben lontani dai suoi pensieri: “Io non ho tanta voglia di sposarmi: l’amore eterno esiste a prescindere dal matrimonio” ha dichiarato, e ha aggiunto: “Oggi, appena una coppia ha un problema, si separa senza provare a salvare la famiglia.”

Cecilia e Ignazio: nessun matrimonio in vista

Grande delusione per i fan di Instagram alla notizia che una delle ex coppie più famose del GF Vip non sarebbe ancora intenzionata a convolare a nozze.

Un anno fa, subito dopo la loro uscita dal reality show più spiato d’Italia, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono andati a convivere e, come ci ha tenuto a specificare la stessa sorellina di Belen, le cose tra loro funzionerebbero ancora alla grande: “Tra me e Ignazio è stato un colpo di fulmine e, a dispetto di molti che pensavano che sarebbe finita appena concluso il reality, siamo ancora qui, più innamorati che mai”, ha raccontato a Nuovo Tv.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori?

Per il momento però, nonostante l’amore e una convivenza che funziona, per la coppia non sarebbero in vista i fiori d’arancio. Un bambino? Forse sì, perché almeno stando a quanto rivelato proprio da loro due, il sogno di allargare la famiglia sarebbe più grande di quello delle nozze:

“Vorrei essere un padre giovane in modo da avere tutte le energie giuste da dare a mio figlio. Se Cecilia lo vorrà, in futuro metteremo su famiglia”, aveva raccontato Ignazio Moser a Nuovo TV.