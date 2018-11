Su Instagram Lisa Fusco si sarebbe apertamente schierata con Barbara D’Urso, prendendosela con i fan di Domenica In.

Dopo le dichiarazioni fatte da Barbara D’Urso a proposito del presunto astio di Mara Venier nei suoi confronti, sui social si è aperta una vera e propria diatriba tra i fan tifosi di una o dell’altra conduttrice. A esprimere il proprio sostegno nei confronti di Barbara D’Urso, oltre ai followers, c’ha pensato anche la showgirl Lisa Fusco, che avrebbe avuto un acceso diverbio con alcuni fan di Domenica In sotto un post di Instagram:

“Tutti con le mummie“, ha scritto in risposta a un commento, riferendosi apertamente ai telespettatori di Domenica In e alla sua conduttrice Mara Venier.

Barbara D’Urso vs Mara Venier: lo scontro continua insieme a Lisa Fusco

“Per guardare le mummie ci vuole intelligenza?”, ha provocato i fan di Domenica in Lisa Fusco, continuando poi sul suo profilo Instagram: “Quando sei ospite della numero uno della domenica (Barbara D’Urso, presso il cui studio Lisa Fusco è opinionista) e non te ne f*tti di quello che scrivono gli odiatori seriali”.

Per il momento né Mara Venier né Barbara D’Urso hanno preso parola sulla vicenda, ma sembra ormai chiaro che lo scontro tra le due conduttrici sia ai ferri corti. Qualche giorno fa Mara Venier avrebbe lasciato intuire ai fan dei social di essere ricorsa alle vie legali per far fronte alle accuse della collega, ma ancora non ci sono conferme in merito.

La regina di Domenica Live dal canto suo aveva dato il via alla lite, rivelando che Mara Venier avesse messo dei like ai commenti dei suoi haters più incalliti: “Mi hanno mandato delle foto, perché io non seguo i social, in cui Mara postava sulle sue storie di Instagram i commenti dei miei più grandi odiatori, certi leoni da tastiera che scrivono di me cose orribili, che insultano me, i miei fratelli e i miei figli.”

