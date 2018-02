Arthur Arbesser: una sfilata omaggio a Vienna e all’arte

Arthur Arbesser per l’autunno inverno 2018 presenta la nuova collezione a Milano Moda Donna con una sfilata omaggio a Vienna e all’arte

Arthur Arbesser ha presentato la sua nuova collezione a Milano Moda Donna all’Ex Casa Opera Nazionale Balilla con una sfilata omaggio a Vienna e all’arte. Lo stilista ha dedicato così la sua collezione alla sua città natale e si è ispirato profondamente ai dipinti dei pittori della Secessione.

Arthur Arbesser: autunno inverno 2018

Arthur Arbesser propone una collezione ispirata in particolare al lavoro di Koloman Moser, pittore tra i fondatori della Secessione Viennese.

Gli abiti diventano un pretesto per sottolineare una visione senza tempo, libera dalle tendenze e dalle stagioni. Arbesser, come Moser, si ispira alla quotidianità in tutti i suoi aspetti estetici. La maglieria diventa un arazzo emotivo ispirata a scaffali, vetri soffiati, vasi di ceramica, scale di legno e tappeti. Gli abiti hanno superfici intarsiate e le camicie riprendono suppellettili iridescenti.

Le righe, icona del brand, sono proposte in diverse varianti e tecniche. La più preziosa è la riga proposta con un jacquard di lana e seta nei toni del tabacco e del nero, o del rosso e del grigio. Non mancano righe in colori accesi come giallo, azzurro, a intarsio o con tessuti di diversi pesi. Presenti anche stampe di design con scenari naturali con animali in movimento come scimmie, struzzi e cammelli e fiori materici e solidi in colori brillanti.

Arbesser stringe i volumi degli abiti sui fianchi per donne dalla femminilità consapevole e crea abiti e camicie in cotone e viscosa con ampi spacchi. Fra i capispalla ecco il Loden e le lane calde e morbide.

Fra gli accessori gli orecchini, creati dalla designer Nathalie Jean, in bronzo e quarzo intagliati a mano ricordano il modernismo viennese. Coerenti anche le scarpe, realizzate dalla manifattura toscana Fabio Rusconi.

Arthur Arbesser crea la sua collezione dalle linee pulite ma sempre eccentriche per una donna decisa, elegante ed attuale.