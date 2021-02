Arreddare un giardino è tutt’altro che semplice. Una volta individuato lo stile da usare bisogna renderlo il più funzionale possibile.

Se siete amanti del pollice verde allora un giardino è quello che fa al vostro caso. Quando si pensa a dover arredare un giardino, subito la mente va alle diverse tipologie di piante e fiori che possono essere piantati e coltivati. Ma non è tutto, perché oltre alla parte botanica esiste anche un’altra parte, funzionale, in cui ospitare amici e parenti.

Come arredare un giardino

Rendere l’outdoor un posto confortevole può rivelarsi un lavoro un po’ faticoso, ma sicuramente divertente. Ci sono tanti modi, infatti, per arredare un giardino piccolo o grande che sia e non spendere tantissimi soldi.

Se siete amanti dei divanetti e dei dondoli, beh sappiate che potete rendere il vostro giardino un vero e proprio luogo zen, dove rilassarsi e trascorrere del tempo da soli o in compagnia. Sappiate che quando scegliete l’arredo per il vostro giardino è preferibile adoperare materiali che possano resistere alle intemperie, sia alla pioggia che al sole.

Quello che non può mancare, sicuramente, è un gazebo o un ombrellone dove ripararvi quando c’è il solleone. Importante, inoltre, è avere una buona illuminazione, soprattutto se siete amanti delle cene estive in giardino.

terrazza arredamento gardino

Idee per arredare un giardino

Nell’allestire un giardino non dimenticatevi che anche gli oggetti fanno la loro parte. Oltre al tavolo e alle sedie, infatti, dovrete acquistare anche dei cuscini, dei tendaggi che creeranno la giusta atmosfera nella vostra zona di comfort.

Ma non è tutto. Una bella cesta con delle frutta, una brocca con del succo o dell’acqua mineralizzata, creeranno una giusta armonia nel vostro giardino e saranno una vera e propria coccola per gli ospiti che inviterete. Una cosa che non può mancare è il barbecue, re indiscusso delle cene all’aperto. Per gli amanti della pizza – e per chi ha sufficientemente spazio – è possibile mettere anche un forno per cuocerle.

Se lo spazio non vi manca, infine, potete porre anche una piscina e delle sdraio per potervi rilassare durante le calde giornate estive.