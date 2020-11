Anche i profili Instagram devono essere personalizzati. Molte influencer utilizzano le armocromie nei feed.

Molto spesso ci imbattiamo in profili Instagram che sembrano essere così armoniosi non solo per i colori scelti ma anche per la tipologia delle foto che vengono utilizzate. Inoltre ci sono anche quelle che sembrano andare al pari passo con le stagioni. Forse non tutti lo sanno ma anche sui social, e quindi sui propri profili, è possibile seguire un’armocromia.

Armocromia: cos’è?

L’armocromia altro non è che lo studio dei colori che permette di capire e individuare una combinazione di tonalità che possano valorizzarvi. A tal proposito anche Rossella Migliaccio, Image & Color Expert e Founder dell’Accademia Italian Image Institute ha affermato:

“L’armocromia è una teoria che si basa sull’analisi di pelle, occhi e capelli per trovare la palette di colori che più valorizza le cromie personali. Inoltre può essere utilizzata per la scelta di abiti, accessori, make-up e colorazione capelli, facendoci apparire immediatamente più belli, più in forma, più giovani”.

E ancora:

“Le tipologie cromatiche vengono suddivise in 4 macrogruppi, che corrispondono alle 4 stagioni: primavera, estate, autunno, inverno. Il nome delle stagioni è puramente convenzionale. Non ha nulla a che vedere, infatti, con il guardaroba estivo o quello invernale, o con il mese di nascita. Semplicemente, richiama i colori della natura nelle diverse fasi del suo ciclo”.

Armocromia su Instagram

Molte influencer, tra cui anche Paola Turani, hanno già individuato la propria palette e hanno deciso di aggiornare i propri profili Instagram seguendo poche e semplici indicazioni.

Come suggerito dalla Migliaccio, inoltre, esistono delle app e dei filtri che permettono di vedere i feed di Instagram. Una molto usata, inoltre, si chiama Previw che viene utilizzata da milioni e milioni di instagrammer non sono in Italia ma in tutto il mondo. Ne esiste anche un’altra, si chiama Plann, e serve essenzialmente per scoprire quale sono le foto che ricevono più like, in base anche ai colori utilizzati.