L’ultimo concerto di Arisa ha visto momenti di tensione a causa di un improvviso malore che ha reso necessario l’intervento dell’ambulanza.

Martedì sera, durante il concerto di Arisa a Sessa Aurunca, una fan è stata protagonista di un malore improvviso che ha spaventato la cantante.

Rosalba Pippa, sempre empatica verso il suo pubblico, ha immediatamente interrotto lo spettacolo e ha chiamato i soccorsi. Non sono mancati i video dell’accaduto che mostrano l’evidente preoccupazione della cantante che si è subito attivata per chiamare a gran voce l’ambulanza. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Arisa: le urla per chiamare i soccorsi

Il video dell’accaduto, pubblicato sui social da alcuni utenti, hanno documentato l’accaduto mostrando la prontezza di spirito della cantante. Arisa, infatti, ha immediatamente interrotto lo spettacolo appena ha notato che qualcosa non andava.

Notando del movimento tra il pubblico, ha subito chiesto: “Che succede? C’è qualcuno che si sente male ragazzi“.

Una volta avuta la conferma che una fan era stata colpita da un improvviso malore, la cantante ha subito reagito cercando i soccorsi. “L’ambulanza, ambulanza, chiamate l’ambulanza. Che succede ragazzi? Madonna mia ragazzi però non mi fate queste cose“, ha dichiarato Arisa, mostrando la sua preoccupazione.

Arisa: come sta adesso la fan che si è sentita male

La cantante è subito scesa dal palco per accertarsi che l’assistenza fosse tempestiva. Per fortuna, la fan che si era sentita male si è ripresa dopo un breve mancamento. Arisa ha poi scherzato sul fatto, con la sua immancabile ironia, attribuendo l’episodio alla sua “Splendente bellezza“.

Nonostante il momento di tensione, Arisa è riuscita a riportare la tranquillità tra i presenti.

La fan, per fortuna, si è presto ripresa ma ha preferito andare in ospedale per effettuare ulteriori controlli. Arisa ha, infine, portato a termine lo spettacolo e ha rassicurato il suo pubblico.