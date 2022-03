Arisa e Vito tornano ospite da Mara Venier ma questa volta si sbilanciano di più e ammettono che tra loro c’è amore.

Airsa e Vito Coppola hanno fatto impazzire il gossip per mesi. La coppia non ha mai ammesso di stare insieme dando risposte molto evasive. In occasione di alcune domande di Mara Venier a Domenica in, i due hanno ammesso quanto meno che c’è amore tra loro.

Le dichiarazioni di Arisa e Vito

Come riporta velvetgossip.it: “Questo vostro rapporto che… è d’amore, perché è amore“, ha commentato Mara Venier all’inizio della loro intervista. I due non hanno allora potuto più nascondere i loro sentimenti. “Certo, lei è una di quelle persone che incontri una volta nella vita e sai che non ce ne è un’altra così. […] Lei sa che è entrata nella mia vita e non ne uscirà più“, ha replicato Vito Coppola quasi con gli occhi a cuoricino”.

Nonostante Vito Coppola si sia sbilanciato molto, Arisa è rimasta con i piedi per terra e ha dichiarato: “A volte può sembrare da fuori che noi non vogliamo definire il nostro rapporto o giocarci. Noi siamo due persone molto trasformiste. Non dobbiamo per forza etichettare il nostro rapporto, siamo nel 2022. Noi il rapporto lo viviamo“. Insomma sembra che i due si stiano vivendo una storia d’amore lontani dalle telecamere.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG