Aras Senol vince l’Isola dei Famosi e dona metà del montepremi alla Fondazione di Giulia Cecchettin. Scopri di più sulla finale

Aras Senol, celebre attore della soap opera “Terra Amara”, ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Ma com’è andata la finale del reality condotto da Vladimir Luxuria? Scopriamo tutti i momenti più importanti.

L’Isola dei Famosi: la finale

La finale dell’Isola dei Famosi che si è tenuta mercoledì 5 giugno ha visto l’eliminazione di Edoardo Franco e Artur Dainese nelle fasi iniziali.

La competizione è proseguita con prove fisiche intense e televoti flash. Samuel Peron è stato il primo a garantire il suo posto nella finalissima, mentre Edoardo Stoppa ha perso contro Aras Senol nel televoto flash.

Vladimir Luxuria

Samuel Peron ha conquistato il secondo posto, mentre Edoardo Stoppa si è dovuto accontentare della terza posizione. Nonostante la delusione, entrambi hanno dimostrato grande sportività e determinazione durante le prove finali.

Durante la diretta della finale, Senol ha annunciato che donerà metà del montepremi alla Fondazione di Giulia Cecchettin. L’attore ha, infatti, spiegato: “Quando sono stato ospite a Verissimo ho visto la sua storia“. Un gesto che ha commosso il pubblico.

La conduttrice Vladimir Luxuria ha salutato il programma e ha voluto ringraziare Pier Silvio Berlusconi per la fiducia accordata: “È la prima volta che conduco una diretta ma mi sono impegnata al massimo“.

Chi è Aras Senol?

Ora che ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ripercorriamo brevemente la sua carriera.

Aras Senol è nato a Istanbul il 4 luglio 1993 ma a soli 30 anni, ha già raggiunto una notevole fama in Italia grazie al suo ruolo di Cetin Cigerci nella popolare soap opera “Terra Amara”. Nella soap opera turca ha recitato in ben 142 episodi.

Senol è laureato in Belle Arti e ha lavorato come modello ed ex nuotatore. Ora che ha vinto il reality di certo lo rivedremo spesso in televisione. Non ci resta che attendere di scoprire quali saranno i suoi progetti futuri.