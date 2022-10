Apple Pay: cos’è, come funziona, quali sono i costi previsti e cosa lo rende sicuro per gli acquisti, online e non solo.

Hai mai sentito parlare di Apple Pay? Sistema di pagamento lanciato negli Stati Uniti nel 2014, è ormai diventato molto comune anche in Italia. Se non sai di cosa si tratta, proviamo a spiegartelo noi. Apple Pay non è altro che un sistema di pagamento che permette l’acquisto di beni e servizi tramite i prodotti Apple, come iPhone, iPad, Apple Watch e Mac. Si può usare sia per le transazioni che avvengono online, sia nei negozi fisici, avvicinando il proprio dispositivo al POS, il tutto senza commissioni e costi fissi. Vuoi saperne di più? Ecco come funziona e perché è un metodo di pagamento molto sicuro.

Apple Pay: come funziona

Servizio di pagamento mobile collegato al portafoglio digitale di Apple, consente di effettuare pagamenti utilizzando i propri dispositivi, e quindi senza alcun bisogno di portarsi dietro la carta di credito o di debito fisica. Accolto con grande entusiasmo negli Stati Uniti, è parso fin da subito come un’alternativa conveniente e sicura ai principali metodi di pagamento utilizzati in questi anni.

Pagamento pos smartphone

D’altronde, il suo funzionamento è estremamente semplice. Per effettuare un pagamento, l’utente non deve far altro che aprire l’app sul proprio dispositivo, confermare l’importo del pagamento che deve effettuare e avvicinare l’iPhone o l’Apple Watch al lettore contactless, sfruttando la tecnologia NFC.

Per poter finalizzare un acquisto con questo sistema è comunque necessario inserire almeno una carta (di credito o di debito) nell’Apple Wallet. Per farlo basta entrare nell’app e toccare il simbolo +. A questo punto dobbiamo solo inserire i dati della carta e premere su Aggiungi, e il gioco è fatto.

Apple Pay: costi e sicurezza

Se ti stai chiedendo se Apple Pay è sicuro, la risposta non può che essere sì. Attenti a questo aspetto, gli sviluppatori dell’azienda di Cupertino hanno lavorato per fare in modo che tutti i dati degli utenti rimanessero inaccessibili, dando inoltre la possibilità ad ogni persona di attivare la funzione del riconoscimento tramite impronte digitali, per rendere il servizio impossibile da utilizzare in caso di furto o smarrimento del proprio dispositivo.

E per quanto riguarda i costi? Anche da questo punto di vista la convenienza è totale: Apple Pay è infatti un servizio assolutamente gratuito per tutti i possessori di dispositivi Apple. Insomma, si tratta di un metodo di pagamento che potrebbe sorprendere chiunque provi a utilizzarlo. Se hai un dispositivo Apple, non aspettare e dagli una possibilità.

Riproduzione riservata © 2022 - DG