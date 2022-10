App per bambini: i giochi e le migliori applicazioni educative dedicate ai più piccoli e presenti sugli store Android e iOS.

Vuoi iniziare a far utilizzare smartphone e tablet ai tuoi figli? Spesso abbiamo paura a mettere uno smartphone in mano ai più piccoli, e non senza motivo. Se vogliamo però fargli rompere il ghiaccio, possiamo farlo attraverso qualcuna delle tante app per bambini presenti sugli store, sia Android che iOS. Si tratta di applicazioni che possono essere di puro intrattenimento o anche educative, in grado di insegnare l’inglese, la geografia, la storia e molto altro ancora. Se hai bisogno di qualche consiglio, in questo articolo proveremo a segnalarti alcune delle migliori in assoluto.

App giochi per bambini

Partiamo dalle migliori app per bambini gratis dedicata alle attività ludiche. Applicazioni che spesso e volentieri non si limitano però solo al divertimento, ma che rappresentano anche una fonte educativa importanti. Tra queste, partiamo da Smart Tales, disponibile sia per Android che per iPhone. Un’app che contiene una collezione di racconti interattivi su argomenti come scienze, tecnologia e matematica.

bambina con tablet

C’è poi Funny Food, app che mette invece a disposizione dei più piccoli quindici giochi d’apprendimento molto diversi, che vanno dai classici puzzle a giochi in grado di insegnare forme, colori, lettere e numeri. Un’app molto sicura, anche perché priva di pubblicità e quindi in grado di evitare che i bambini possano cliccare per sbaglio dei banner.

Per gli appassionati del cartone animato Peppa Pig, poi, è possibile giocare e divertirsi anche con l’applicazione ispirata alle vicende della piccola maialina e della sua famiglia, attraverso immagini da colorare e dipingere a mano libera o con colori virtuali. Per chi possiede un iPhone c’è invece anche un gioco dedicato ai dilemmi matematici: si chiama Contabosco ed è l’ideale per un pubblico tra i 2 e i 4 anni, perfetto per imparare a contare insieme ai nostri amici animali.

Chiudiamo questa prima carrellata con Dottor Panda, un gioco che invece ci permette di preparare piatti orientali, in un ambiente colorato e divertente. Si tratta di un’app meno votata all’educazione, ma sicuramente molto divertente e in grado di catturare l’interesse dei tuoi figli.

App educative per bambini

Tra le migliori app per bambini, però, oltre a quelle per leggere, non si può non considerare le tante applicazioni che si pongono l’obiettivo di educare e insegnare qualcosa ai più piccoli. Per insegnare l’inglese ai più piccoli si può puntare ad esempio su app come Duolingo (in cui sono presenti, tra l’altro, anche tante altre lingue, e che è adatta anche a chi voglia apprendere le basi di una lingua, a prescindere dall’età), LearnEnglish Kids: Playtime e Lingokids.

Al di là dei giochi, consigliamo poi di non far utilizzare ai bambini l’app YouTube, bensì di scaricare YouTube Kids, la versione dedicata proprio ai più piccoli del noto portale di video. E per i nostri potenziali artisti possiamo invece puntare su app come Oh! The Magic Drawing App, Drawing Games to Learning Kids e Crayola Create & Play, app che permettono di imparare a disegnare in maniera molto divertente e stimolando la fantasia.

Infine, non vanno dimenticate le app più “scolastiche”, come ClassDojo, app educativa molto interessante, in grado di far interagire genitori, studenti e insegnati per poter avere sempre chiaro come sta procedendo il percorso scolastico dei nostri bambini. Un modo per rendere le attività in classe molto più interattivo e ricco. E poi ancora Busy Shapes, app che utilizza il metodo di apprendimento Montessori per aiutare i più piccoli a sviluppare capacità logiche e di ragionamento attraverso una serie di attività, come la relazione tra vari oggetti.

