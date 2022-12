App per scrivere: le migliori applicazioni e i software più utili per scrivere testi, libri e ogni altro genere di produzione letteraria.

Se ami scrivere, e magari sogni anche di diventare uno scrittore, ma non hai tempo per stare al PC, potresti sempre cercare di coltivare questa sua passione mentre sei fuori casa, magari su un pullman o in treno. Ormai la scrittura può infatti essere praticata, oltre che con carta e penna, anche con app e software disponibili sugli store dei nostri smartphone e tablet. Se stai cercando le migliori app per scrivere, in questo articolo proveremo a suggerirtene alcune davvero utili e divertenti.

App per scrivere testi: quali scegliere

Partiamo ovviamente da app generiche, utili per ogni occasione: le app per scrivere testi, senza andare nello specifico della tipologia di testi. E la prima opzione non può che essere Microsoft Word, la versione mobile del noto software, il più famoso della suite Office. Si tratta di un’applicazione disponibile su tutti gli store sia per Android che per iOS e che può essere sfruttata sia gratuitamente che nella sua versione premium e che permette di godere della gran parte delle funzioni disponibili anche sulla controparte desktop.

ragazza smartphone divano

Altra ottima scelta è iA Writer, un editore che si contrappone a Word e che ha nel suo punto di forza la semplicità, oltre che la possibilità di poter esportare i file in diversi formati, compresi PDF e Word. Anche quest’app è disponibile sia per Android che per iOS e di base è gratuita, anche se ha delle funzioni ulteriori sbloccabili a partire da 4,99€ per Android.

Le principali alternative a questi due editor, i più completi e più semplici da utilizzare, sono Google Documenti, la versione per smartphone e tablet dell’editor disponibile nella suite di Google, Apple Pages, editor disponibile solo su iOS, e poi WPS Office, che come le altre scelte di base è gratuita ma con funzioni a pagamento, e che può essere scaricata anche sul proprio Chromebook.

Le migliori app per scrivere un libro

Se sei uno scrittore in erba alle prese con il proprio primo libro o magari anche un professionista, e hai voglia di avere uno strumento a tua disposizione per non perdere mai l’ispirazione del momento, puoi provare diverse app che possono fare al caso tuo. Oltre a Word, utile anche per questo tipo di testi, gli esperti consigliano anche Ulysses, disponibile solo per iOS e iPadOS, un’app che permette una gestione scrivere in formato personalizzato e che vanta molte opzioni avanzate di esportazione. C’è poi, sempre per l’universo Apple, Scrivener, un software progettato appositamente per gli autori che devono gestire file cono note e approfondimenti. Infine, non va sottovalutato WattPad, app gratuita che non funziona solo da editor di testo ma anche da social in grado di riunire in una grande community aspiranti scrittori e appassionati di lettura.

Quali app scegliere per scrivere frasi

Se non hai bisogno di veri editor di testo in quanto hai necessità più che altro di appuntarti delle frasi, che possono essere elenchi, liste o anche semplici pensieri quotidiani, puoi optare per una serie di altre app utili all’occorrenza. Su tutte Google Keep, la risorsa più pratica e completa, disponibile già di default sulla gran parte dei dispositivi mobili.

Esistono però anche delle alternative, come Obsidian, app gratuita che permette di scrivere appunti, di collegarli tra loro di creare dei tag. Insomma, di realizzare una sorta di enciclopedia personale in grado anche di creare mappe concettuali per rendere più chiari i propri pensieri. C’è poi Evernote, app che fa della semplicità il suo marchio di fabbrica e che permette di annotare frasi e pensieri senza troppe complicazioni e troppe opzioni che potrebbero appesantire l’utilizzo quotidiano. Infine, non possiamo non consigliarti OneNote, il blocco note digitale di Microsoft, accessibile per anche per l’universo Apple.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG