Frasi sulla gravidanza: le citazioni e gli aforismi più famosi da dedicare a donne incinte e a futuri genitori.

Conosci dei futuri genitori? Vuoi far sentire una tua amica, a breve mamma, e il novello papà ancora più speciali? Allora potresti fare loro gli auguri attraverso un bel messaggio o un emozionante biglietto, utilizzando una delle tante frasi sulla gravidanza. Di citazioni e aforismi, anche molto famosi, dedicati alle donne incinte ne esistono infatti davvero tanti, alcuni divertenti, altri dolci, tutti estremamente emozionanti e in grado di far sentire ancora più bello uno dei periodi della vita più importanti per una donna e anche per il suo uomo. Proviamo a scoprire insieme alcune frasi che potrebbero essere per te una vera fonte d’ispirazione!

Dolce attesa: le frasi più belle

Lo sappiamo tutti: il periodo della gravidanza è davvero incredibile per chi ha scelto di diventare mamma. Non mancano le difficoltà, ma a vincere sono spesso quelle sensazioni magiche che solo il sentire una vita che cresce dentro di sé possono regalare. Un momento della vita che riempie il cuore e fa dimenticare tutti i sacrifici che comporta.

Per questo motivo, nel corso dei secoli, sono stati tanti gli scrittori, i filosofi, gli autori e gli artisti che hanno voluto lasciare in eredità a tutte le mamme del mondo delle frasi e degli aforismi davvero indimenticabili. Scopriamo insieme alcune delle più belle in assoluto:

– La gravidanza è un processo che invita a cedere alla forza invisibile che si nasconde nella vita. (Judy Ford)

– Mettere al mondo un bambino è un’esperienza talmente profonda e misteriosa che da sola riesce a dare alle donne una conoscenza sufficiente della verità. (Banana Yoshimoto)

– Tutto nella donna è un enigma, ma tutto nella donna ha una soluzione: questa si chiama gravidanza. (Friedrich Nietzche)

– Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura. (Dalai Lama)

– Una barca a vela e una donna incinta, sono le due più belle cose che possono essere viste. (Benjamin Franklin)

– Quando si parla di una madre incinta, parliamo di due vite: entrambe devono essere preservate e rispettate perché la vita è un valore assoluto (Papa Francesco)

– Quando tua madre ti chiede: “Posso darti un consiglio?” si tratta di una mera formalità. Non importa se si risponde sì o no. Lei ha intenzione di dartelo comunque. (Erma Bombeck)

– La cosa più bella nei bambini è il ricordo della notte in cui li abbiamo fatti. (Goethe)

– Il bambino chiama la mamma e domanda: “Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?” La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino. “Eri un desiderio dentro al cuore.”(Tagore)

Frasi per donne incinte

Se le frasi celebri sulla gravidanza che abbiamo letto finora non ti sono sembrate adatte per il tuo biglietto o il tuo messaggio d’auguri, non preoccuparti. Ne esistono ancora molte altre in grado di far emozionare i futuri genitori, dando loro un senso diverso a quest’attesa lunga nove mesi che cambierà per sempre le loro vite in meglio.

Andiamo a scoprire insieme altre citazioni e altri aforismi che possono diventare anche una fonte di ispirazione per una riflessione più personale da dedicare ai tuoi amici o ai tuoi parenti in dolce attesa:

– Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono. (Honoré de Balzac)

– L’avvenire di un bambino è l’opera di sua madre. (Napoleone Bonaparte)

– Essere mamma non è un mestiere. Non è nemmeno un dovere. È solo un diritto tra tanti diritti. (Oriana Fallaci)

– La madre è sublime perché è tutta istinto. L’istinto materno è divinamente animale. La madre non è donna, ma femmina. (Victor Hugo)

– La nascita non termina il giorno in cui vieni al mondo, quel giorno è solo l’inizio: il giorno in cui hai lasciato il ventre di tua madre, non sei nato, hai iniziato a nascere. (Osho)

– Il parto deve essere il tuo più grande successo, non la tua più grande paura. (Jane Weideman)

– Proprio come il cuore di una donna sa come e quando pompare, i polmoni come inalare, e la sua mano come ritrarsi dal fuoco, così lei sa quando e come partorire. (Virginia Di Orio)

