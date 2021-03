App per libri digitali: non solo Google Play Libri, Amazon Kindle e Kobo, ecco le migliori applicazioni per leggere libri digitali gratis o a pagamento.

Se hai una forte passione per la lettura, avrai già capito quali siano i vantaggi dei libri digitali, economici, comodi e sempre a portata di mano. Se da tempo utilizzi gli ebook con costanza e stai cercando le applicazioni più giuste per poter fare scorpacciate di romanzi o racconti, anche gratuitamente, sei nel posto giusto! Ecco le migliori app per libri digitali, da quelle più famose ad alcune chicche da appassionati.

Le migliori app libri digitali (gratis o a pagamento)

Ovviamente ci sono delle realtà che anche nell’ambito della fruizione dei libri digitali non possono essere trascurate. Ad esempio Google Play Libri, l’applicazione ufficiale dell’azienda di Mountain View, disponibile sia per Andoid e iOS. una volta scaricata consente l’accesso a un catalogo molto ampio di libri, in varie edizioni e formati, sia gratis che con download a pagamento. I contenuti scaricati sono tra l’altro disponibili anche in modalità offline, e questo la rende particolarmente comoda se ti muovi spesso anche in treno.

Leggere ebook e libri digitali

C’è poi ovviamente Amazon Kindle, l’app ufficiale del colosso dell’e-commerce compatibile con tutti i dispositivi Kindle o adatti alla lettura di eBook. Per utilizzarla basta creare un account gratuitamente. Una volta all’interno dell’app si potrà impostare il filtro gratis per ottenere i libri della biblioteca virtuale, ma ovviamente esistono anche abbonamenti per i poter avere accesso ai volumi a pagamento. E sempre di casa Amazon è anche Audible, un’app che permette di accedere a una vasta biblioteca virtuale di ebook, audiolibri, podcast e altri contenuti multimediali. Può essere utilizzato gratuitamente per un periodo di prova di 30 giorni.

Molto simile a Kindle è poi Kobo, altra app compatibile con i sistemi operativi Android, iOS e Windows. Il suo di forza è la grafica minimalista, la navigazione fluida e il catalogo della biblioteca, uno dei più grandi in assoluto sia per quanta gli ebook gratuiti che quelli a pagamento. Un’applicazione molto utile anche se cerchi libri digitali per la scuola.

App lettore libri digitali e alternative ai colossi

Tra le applicazioni più famose per chi ama la lettura c’è poi Wattpad. Di cosa si tratta? Di un software che mette a disposizione soprattutto gli ebook di scrittori ancora poco conosciuti, sia italiani che stranieri. Se quindi oltre che grande lettore sei anche unos crittore amatoriale può essere la scelta giusta per te.

Diverso è invece il senso di Gutebook, un’app amatissima per leggere libri gratis. Disponibile per Android, vanta una vasta scelta soprattutto di grandi classici. Propone infatti titoli che non sono più coperti da diritti d’autore e che sono quindi scaricabili gratuitamente. Se cerchi delle soluzioni più ‘alternative’, esistono varie app che possono fare al caso tuo, specialmente se hai un device Android: da ReadEra a Librera, passando per eBoox, un reader digitale leggero e facile da utilizzare.

Infine, qualora volessi imparare l’inglese leggendo, non potrai fare a meno di Libri inglesi con traduzione italiana, app gratuita che mette a disposizione ebook in lingua inglese con dizionari integrati per tradurre i vocaboli che non conosciamo. Interessante, no?