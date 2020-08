Condividere un aperitivo in balcone con un’amica o con il proprio partner è un modo per trascorrere del tempo, in sicurezza, senza rischi.

Alcuni hanno sempre amato stare in casa, altri invece hanno riscoperto la gioia di trascorrere del tempo tra le quattro mura domestiche durante il periodo del lockdown. In molti, inoltre, che non hanno terrazzi o giardini dove poter trascorrere dei momenti di ozio, hanno deciso di organizzare i propri balconi in un vero e proprio dehors. Qui è possibile organizzare non solo pranzi e cene ma anche dei divertenti aperitivi, soprattutto in queste dolci giornate estive.

Aperitivo in balcone: ecco cosa occorre

In pochissime mosse è possibile allestire i vostri balconi in veri e propri angoli di paradiso. Tutto quello che occorre, inoltre, sono un paio di sedie, un tavolino, se possibile una tenda, per proteggersi dai raggi del sole.

Ovviamente non possono mancare i cocktail e degli stuzzichini se si vuole sorseggiare un aperitivo in compagnia di qualche amico o del proprio partner.

In alternativa è possibile organizzare anche una colazione, per iniziare nel modo migliore la giornata. In questo caso occorrerà del caffè, succo di frutta, brioche, cereali, del latte e infine dello yogurt.

Importante, in queste occasioni, è anche creare l’atmosfera giusta e per questo è possibile mettere anche un po’ di musica. Occorrerà preparare una playlist in linea anche con il tipo di ambientazione che volete ricreare.

balcone esterno sedie

Cocktail: ecco quali sono quelli da assaporare in casa

Ci sono dei cocktail, senza tempo, che è possibile assaporare in casa. Tra questi ricordiamo il Gin Tonic, davvero molto semplice da preparare. E ancora lo Screwdriver, colorato e da gustare anche gli occhi.

L’immancabile Americano, da gustare anche on the rocks e il Negroni. Facile da preparare in casa, inoltre, è anche il Boulevardier e l’Old Fashioned.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.