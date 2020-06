Il fitness diventa tecnologico: ecco come ci alleneremo in futuro

Fitness tracker, app e altre soluzioni tecnologiche: ecco come sarà quando faremo esercizio fisico nei prossimi anni.

Anche il fitness sarà hi-tec nei prossimi anni. App e soluzioni tecnologiche sono ormai da tempo fedeli compagni di allenamento per milioni di italiani, ma stando ai dati in futuro diventeranno comuni per praticamente tutti gli atleti.

Il lockdown ci ha infatti insegnato come sia ormai possibile allenarsi anche da soli grazie a una serie di soluzioni garantite dallo sviluppo tecnologico che possono permetterci di ottenere ottimi risultati.

Come faremo fitness in futuro?

Questa svolta tecnologica del mondo del fitness emerge prepotentemente da un sondaggio di Urban Sports Club, applicazione leader in Europa per l’accesso nei centri fitness. Il risultato di questo studio ci dice che oggi il 59% degli sportivi italiani si allena utilizzando un’app.

Entrando nel dettaglio, le app più utilizzate sono quelle che tracciano i progressi fisici (37%) come RunKeeper, seguite da YouTube, grazie ai videotutorial (32%) e poi a quelle che propongono schede di allenamento (21%).

Sono inoltre sempre di più le palestre e i centri sportivi che permettono agli utenti di utilizzare una propria app, utile anche per accedere all’interno degli impianti.

Fitness tracker e dispositivi wearable

La tecnologia è diventata poi ormai fondamentale anche per trovare l’abbigliamento tecnico migliore, o altri accessori necessari per svolgere i propri allenamenti.

Ma anche i dispositivi wearable sono ormai molto diffusi: stando allo studio, un italiano su quattro utilizza fitness tracker durante l’allenamento, ma anche altri dispositivi come l’orologio fitbit. Proprio per tutti questi motivi, il 57% degli italiani che hanno partecipato al sondaggio si sono detti convinti che il futuro dell’esercizio fisico sarà nella tecnologia.

In particolare, la gran parte degli atleti è convinta che l’utilizzo di app e altri dispositivi sia ormai necessario per rendere più semplice almeno l‘accesso a strutture in diverse città, ma anche la prenotazione di lezioni da remoto o di altri espedienti organizzativi utili per evitare determinati stress.

