Antonella Mosetti pubblica sul proprio profilo Instagram una storia che contiene una dedica piuttosto velenosa all’ex fidanzato Aldo Montano, ora concorrente del GF Vip.

Forse non tutti sono al corrente del fatto che Antonella Mosetti, storica concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, ha avuto una relazione sentimentale con il campione olimpico Aldo Montano. L’ironia della sorte vuole che ora sia l’atleta a dover affrontare il cammino nella Casa più spiata d’Italia.

Nella puntata di lunedì sera Aldo Montano ha ricevuto una meravigliosa sorpresa e ha avuto l’opportunità di incontrare la sorella Alessandra. “Sei meraviglioso, protettivo, premuroso e pieno d’amore” ha detto lei, con l’atleta visibilmente emozionato. “Tutti ti seguono, i valori che trasmetti sono stupendi, sport e famiglia. Ci fai molto ridere con Amedeo, sembrate un film di Vanzina”.

A quanto pare, tuttavia, Aldo Montano non è sempre stato così. O almeno è ciò che lascia intendere Antonella Mosetti, che ha seguito l’intera vicenda dal divano di casa. La showgirl ha voluto commentare la scena attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram che legge così: “Solo io so davvero chi sei… Una persona “ora”, meravigliosa!!! Anche merito mio”. Parole il cui significato implicito è piuttosto velenoso, non c’è alcun dubbio. Ora non ci resta che vedere se Alfonso Signorini decide di mostrare il tutto ad Aldo Montano.