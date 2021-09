Antonella Mosetti, provocata durante una diretta Instagram, si scaglia contro Giulia De Lellis. “È una ragazzina piccola poraccia, cioè va bene così.”

Non è la prima volta che Antonella Mosetti, showgirl ed ex volto di “Non è la Rai“, si scontra con l’influencer ed ex gieffina Giulia De Lellis. È proprio durante l’edizione del Grande Fratello Vip di cinque anni fa che tra le due scoppiò una discussione poi sedata dall’intervento di Ilary Blasi, all’epoca conduttrice del reality.

All’epoca la De Lellis era fidanzata con Andrea Damante, a cui però si era anche avvicinata Asia Nuccetelli, la figlia della Mosetti. L’influencer era sbottata in commenti poco felici nei confronti della Nuccettelli, facendo infuriare la madre.

Fast forward a oggi, ed ecco che uno spettatore di una diretta Instagram di Antonella Mosetti torna sull’episodio, citandolo come l’unico motivo per cui la showgirl è ancora ricordata. La replica è velenosa: “Veramente io ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis. Grazie a me ha fatto il GF l’anno dopo. Poi è una ragazzina piccola poraccia, cioè va bene così”, dice.

Leggendo i numerosi commenti che accorrevano in difesa della De Lellis, inoltre, ha rincarato la dose: “Sì un sacco vorrei essere lei, non vedo l’ora, morirei. Manco la vedo, mi arriva qua, ad altezza fi*a.”