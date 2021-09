Mara Venier cerca il relax insieme al marito Nicola sulle spiagge della Versilia, ma il nipotino Claudio ha ben altri piani in mente.

Mara Venier viene paparazzata dal settimanale Vero in Versilia mentre, avvolta in un telo bianco, si avvicina al marito Nicola Carraro, sposato nel 2006. Sicuramente la celebre conduttrice televisiva già si pregustava una giornata di totale relax in sua compagnia, sdraiata sui lettini a prendere gli ultimi raggi di sole di quest’estate e godersi la freschezza della Versilia.

Il suo nipotino Claudio, tuttavia, ha ben altri piani: Mara non fa in tempo ad appoggiare la borsa che eccolo avvicinarsi con secchiello e paletta. La destinazione? Ovviamente il lungomare, per costruire castelli di sabbia in compagnia della nonna!