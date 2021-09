“Ma stasera” è la nuova hit di questa estate 2021 e Marco Mengoni ottiene un altro grande successo solcando il palco dell’Arena di Verona

Il cantante Marco Mengoni vince l’Rtl 102.5 Power Hits Estate esibendosi, con il suo brano “Ma stasera”, sul palco dell’Arena di Verona. il brano estivo più apprezzato dal pubblico è dunque estrapolato dal nuovo album dell’artista che ha già riscosso un notevole successo.

“Ma stasera” è la nuova hit di quest’estate 2021

Uno stile “urbano”, la sua inconfondibile voce e sullo sfondo una metropoli di luci, così Mengoni trionfa con la sua esibizione di fronte al pubblico di Rtl. “Ma stasera” ha corso forte, più forte di me… grazie a voi che l’avete sentita, nei piedi, nelle gambe, sulla pelle!” scrive l’artista su Instagram per ringraziare i tanti fan venuti ad assisterlo.

Un altro grande traguardo per il cantante di Ronciglione che commenta così il successo ottenuto:”Questo riconoscimento unisce due elementi importantissimi per la musica: la radio con i suoi ascoltatori e il pubblico, i miei fan, senza cui il mio, il nostro lavoro, non avrebbe senso“.