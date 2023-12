La bravissima Antonella Clerici ha parlato del suo lavoro in Rai, del suo feeling con l’azienda ma anche di altri argomenti più privati…

Lunga ed interessante intervista per Antonella Clerici che a Gente ha avuto modo di parlare di vita privata ma anche professionale. Spiccano alcuni passaggi sulla chirurgia estetica verso la quale la conduttrice si è sempre detta favorevole, ma anche una domanda sui compensi Rai, ma non quelli da lei ricevuti, bensì quelli che il suo lavoro ha fruttato alla tv di Stato…

Antonella Clerici, dalla chirurgia estetica alla Rai

Nel corso dell’intervista a Gente, la Clerici ha spiegato alcuni pensieri a proposito della chirurgia estetica. Già in passato la donna aveva raccontato di essere a favore e di optare per qualche ritocchino una o due volte all’anno.

La conferma è arrivata anche adesso: “Sempre stata favorevole. Li fanno le persone che fanno altri lavori, figurarsi noi che stiamo in tv. Diciamo che è una specie di tagliando dal dentista. Senza esagerare però eh”. Va detto che al netto della sua posizione sui ritocchi, la conduttrice non ha svelato maggiori informazioni su cosa effettivamente lei faccia: “I dettagli sono faccende private”. E ancora: “Non sono favorevole ai filler: ti danno tutto quel gonfiore… Ti dicono che si assorbe, ma mica è vero. Vedo in giro certi mostri. A quel punto meglio una blefaro fatta bene o piccoli ritocchi. Il laser funziona. E poi c’è la cura di tutti i giorni”.

Come anticipato, però, spazio anche al lavoro ed in particolare al rapporto con la Rai. Alla domanda ‘Quanti soldi fa fare alla Rai?‘, la brava Antonella non si è sottratta e, anzi, sorridendo ma seriamente ha detto: “Tanti credo. È dal 1986 che lavoro in Rai, tra un po’ festeggio i 40 anni. Sono una fedele, sentimentale. Come Carlo Conti, Amadeus, Milly Carlucci… Prima o poi arriveranno dei giovani al nostro posto, è giusto così”.

