A pochi giorni dall’uscita di Unica, Noemi Bocchi ha scritto un messaggio via social che sembra essere indirizzato contro Ilary Blasi.

Nei giorni scorsi l’uscita del docufilm di Ilary Blasi, Unica, ha generato grande clamore sui social e, all’interno di esso, la showgirl ha svelato alcuni retroscena inaspettati sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti e sul tradimento subito da parte dell’ex calciatore con Noemi Bocchi. Nelle ultime ore Noemi ha postato sui social l’immagine di una donna bionda con una sigaretta tra le labbra e la scritta: “Non ho tempo per le cose che non valgono niente”. Il suo messaggio è una frecciatina indirizzata contro Ilary Blasi?

Noemi Bocchi

Noemi Bocchi: la frecciatina per Ilary Blasi

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno preferito mantenere il massimo riserbo dopo l’uscita di Unica, il docufilm incentrato su Ilary Blasi ma, nelle ultime ore, la flower designer ha pubblicato sui social un messaggio che molti credono sia indirizzato contro la celebre showgirl.

All’interno del docufilm Unica, Ilary Blasi ha svelato come sarebbe venuta a conoscenza del tradimento di Totti con Noemi Bocchi e, per finire, ha anche affermato che l’ex calciatore avrebbe cercato di andare a letto con lei mentre già si ventilavano le ipotesi in merito a un suo tradimento con la Bocchi. “Il bello è che la sera prima di averlo scoperto a casa di Noemi mi cercava, s***lmente, e io ovviamente ho detto no”, ha affermato la conduttrice nel suo discusso docufilm. Alla vicenda seguiranno altri sviluppi?