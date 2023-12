Il pittore Michelino Iorizzo ha svelato alcuni retroscena su un quadro da lui realizzato e che sarebbe stato donato a Totti e a Noemi Bocchi.

Il pittore Michelino Iorizzo ha realizzato un ritratto di Francesco Totti e Noemi Bocchi che sarebbe stato a lui commissionato da alcuni amici della coppia. A seguire il pittore ha svelato a Gente:

“Francesco ha tutto, non gli puoi regalare niente. E così questi suoi amici, di cui non posso rivelare il nome, hanno pensato di regalargli un suo ritratto fatto da me”, e ancora: “Il quadro è stato apprezzato dalla coppia, ma Totti” avrebbe notato “come la sua Noemi sia venuta benissimo, mentre lui meno” e per questo motivo avrebbe deciso di posizionare il quadro “nell’antibagno della loro nuova casa coniugale di Roma”.

Francesco Totti

Francesco Totti: il quadro

Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero ricevuto in dono da parte di alcuni amici un’opera del pittore Michelino Iorizzo ma, secondo quanto affermato dallo stesso artista, l’ex calciatore non avrebbe apprezzato particolarmente il modo in cui lui sarebbe stato ritratto. Sarà vero?

Nei giorni scorsi Francesco Totti è finito di nuovo al centro dell’attenzione generale per via di quanto affermato sul suo conto dall’ex moglie Ilary Blasi all’interno del docufilm Unica. L’ex calciatore ha preferito non replicare pubblicamente alle parole dell’ex moglie, e in tanti si chiedono se alla questione seguiranno ulteriori sviluppi. L’unione tra i due ex coniugi sarebbe finita nel peggiore dei modi, ma sembra che i due abbiano cercato di mantenere una parvenza di “normalità” per il bene dei loro figli.