Sono state ore di polemica per Antonella Clerici e il suo programma ‘È sempre mezzogiorno’ dopo alcune parole di uno chef.

Non poteva che finire con delle scuse pubbliche il “caso” nato nel programma di Antonella Clerici, ‘È sempre mezzogiorno’, che ha visto coinvolta la conduttrice in prima persona ma anche, e soprattutto, lo chef Sergio Barzetti, reo di essersi lasciato andare a commenti che sono stati associati alla violenza sulle donne. La padrona di casa, quindi, è tornata sulla vicenda e ha fatto mea culpa.

Antonella Clerici, le scuse pubbliche dopo il caso

Tutto era nato nei giorni scorsi durante una diretta del noto programma della Clerici durante il quale lo chef Barzetti si era lanciato in una frase infelice a proposito dell’uso del vino in cucina mentre si fanno delle preparazioni.

L’uomo aveva detto: “E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda“, con riferimento al fatto del far bere la donna per un secondo fine. Una battuta uscita in modo infelice e per la quale, va detto, la brava padrona di casa si era già scusata.

Ora, però, la conduttrice ha deciso di sottolineare ancora il suo mea culpa: “E’ stata una battuta molto infelice quella che martedì ha fatto il nostro chef Sergio Barzetti, persona al di sopra di ogni sospetto, che conosco da tanto. Eravamo in diretta e l’ho detto subito ma forse non ho sottolineato abbastanza, lo faccio ora: è stata una battuta molto infelice, mi spiace e me ne scuso qui in tv, come lui stesso ha fatto ieri sui social“.

E ancora: “Mi dispiace e mi scuso perchè se qualcuno viene a casa mia, che poi è anche cosa vostra e dice una cosa sbagliata bisogna scusarsi. Giusto sottolinearlo perché noi parliamo di cucina, ma diamo anche messaggi importanti”.

Insomma, da grande signora, la brava Antonella ha chiuso in modo molto elegante la vicenda.

Di seguito anche un post su X in cui la conduttrice ha chiesto scusa sull’accaduto: