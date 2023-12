Momenti di imbarazzo per Antonella Clerici in diretta tv per una frase di uno chef nel corso di ‘È sempre mezzogiorno’. Cosa è successo.

Probabilmente non si sarebbe mai aspettata di trovarsi in una situazione simile, ma Antonella Clerici è stata “vittima” del suo stesso programma. Nel corso della puntata odierna di ‘È sempre mezzogiorno’, infatti, la conduttrice è rimasta spiazzata da una frase infelice di uno chef della trasmissione che sta facendo molto parlare.

Antonella Clerici, la frase dello chef in diretta

Antonella Clerici

Come detto, nel corso dell’ultima puntata andata in onda del programma della Clerici ‘È sempre mezzogiorno’, un particolare episodio ha messo in imbarazzo la conduttrice e i presenti.

Parlando con lo chef Barzetti si stava parlando della possibilità di bere del vino durante le fasi di preparazione di piatti in cucina. Facendo riferimento ad un bicchiere di prosecco, lo padrona di casa ha detto: “L’altra metà lo beviamo e da lì da cosa nasce cosa. Andrea Amadei per quello ha fatto il sommelier.

Dal canto suo Amedei ha risposto: “Quando cucini in casa, rompi il ghiaccio subito e poi si cucina meglio con un bicchiere di fianco”.

Un botta e risposta che, come sottolineato da Fanpage, ha visto l’intervento di chef Barzetti con un’uscita infelice: “E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda“.

Una battuta decisamente stonata e che ha fatto comprendere anche alla padrona di casa che la situazione stava per andare a finire “molto male”.

Da qui il ritorno ai giusti ranghi: “No, non dire così che non è carino”.

Peccato che ormai la “frittata” era fatta con la frase che ha generato non poco imbarazzo e qualche polemica anche sui social.

Al netto dell’episodio controverso, va detto che, come dimostrato anche in diretta dalla stessa conduttrice e poi anche da diversi post del programma, la donna e tutta la trasmissione hanno pensieri decisamente opposti all’uscita infelice dello chef.