La vicenda del pandoro Balocco di Chiara Ferragni si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Cosa sta succedendo sul web.

La multa, le polemiche e le scuse. Ma non solo. Il caso del pandoro di Chiara Ferragni si sta sviluppando su strade anche inattese. Ebbene sì, perché sul web, l’oggetto delle discussione è apparso in diversi annunci di vendita. Tutto normale? Non proprio dato che le cifre a cui risulta messo all’asta partono da cifre davvero assurde.

Chiara Ferragni, il pandoro venduto a cifre monstre online

Chiara Ferragni

Non si placano le polemiche per il caso Ferragni-Balocco. In rete, infatti, “casa” dell’imprenditrice digitale, diversi utenti hanno fatto notare un particolare fenomeno che si sta sviluppando dopo le ormai note vicende.

Pare, infatti, come sottolineato anche da Leggo, che su Ebay e altri siti siano apparsi dei pandori del 2022, ancora chiusi e intatti, e pure scaduti, in vendita. La curiosità non è questa però. Infatti, tale dolce marchiato è stato messo con basi d’asta assurde e cifre elevatissime.

Alcuni hanno deciso di provare – non sappiamo bene il motivo – a vendere il pandoro ad oltre sessanta euro. Una somma di denaro davvero elevata anche considerando che, di principio, il dolce veniva venduto a circa dieci euro. Il pandoro rosa della nota imprenditrice digitale altro non è che un classico pandoro Balocco con un packaging modificato. L’unica caratteristica che rimanda all’influencer è lo zucchero a velo rosa e un piccolo stampino con il logo del brand dell’imprenditrice, The Blonde Salad.

Non è dato sapere se qualche utente vorrà acquistarlo per farne, magari, un “cimelio”. Certo è, però, che il caso sta prendendo strade davvero particolari. Non resta che aspettare se nelle prossime ore ci saranno novità sul caso e, magari, anche comprendere se questi pandori del 2022 saranno venduti a qualche “collezionista”.

Di seguito anche il post Instagram con cui l’imprenditrice digitale ha chiesto scusa nelle scorse ore: