Ecco le prime indiscrezioni sull’appuntamento di oggi, a Uomini e Donne: ampio spazio al trono classico, sopratutto a Luca che farà le sue prime eliminazioni.

Uomini e Donne torna con un nuovo appuntamento su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, oggi al centro studio ci sarà Luca. Il tronista romano ha fatto le prime esterne e potrebbe eliminare alcune corteggiatrici.

Cosa accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne

Nella puntata di ieri, si è dato ampio spazio a Gemma Galgani che ha avuto un nuovo confronto con Stefano. Per il trono classico invece, si è parlato molto di Matteo che è uscito con Denise non portando in esterna Federica. Quest’ultima si è risentita della scelta di Ranieri e ha avvisato che alla prossima non si presenterà.

Con l’appuntamento di oggi, invece, si vedrà Luca all’opera. Il neo-tronista romano mostrerà le sue primissime esterne al pubblico. Tutti sono curiosi di sapere quale ragazza lo abbia colpito di più ma anche chi deciderà di mandare via. Infatti, sembra proprio che Luca abbia deciso già di eliminare qualche corteggiatrice che non ha suscitato il suo interesse. Per quanto riguarda il trono over, potrebbe tornare al centro studio Biagio. Il cavaliere è spesso al centro delle polemiche anche per la sua ultima frequentazione con Elena, la quale ha interrotto la conoscenza dando del falso al cavaliere napoletano.

Riproduzione riservata © 2022 - DG