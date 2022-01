L’esilarante, ironico e iconico gruppo tornerà a commentare il Festival sulla piattaforma Twitch, in compagnia di tantissimi utenti.

La Gialappa’s Band commenterà Sanremo 2022 come i vecchi tempi. Una buona notizia per i fan, sopratutto per i più tecnologici e social. Infatti, l’esilarante gruppetto sbarcherà su Twitch abbandonando la radio a cui erano abituati. In più il gruppo sarà formato da Marco Santin e Giorgio Gherarducci che saranno affiancati da tantissimi ospiti del mondo della musica e dello spettacolo.

Il ritorno della Gialappa’s Band a Sanremo

Come riporta TvBlog: “Il rapporto tra la Gialappa’s e Sanremo venne inaugurato nel 2001, su Radio 2. L’esperimento, divenuto rapidamente un cult tra gli appassionati, proseguì ininterrottamente fino al 2009. Dopo la turbolenta e obbligata pausa del 2010, il trio approdò a Rtl 102.5, per continuare nel 2012 e 2013 su R101 e nel 2014 ancora a Rtl. Sempre Rtl riaprì le porte a Santin e Gherarducci nel 2020. La Gialappa’s – che partecipò anche a due Dopo Festival nel 2016 e 2017 assieme a Nicola Savino – negli anni ha saputo regalare momenti esilaranti e clamorose incursioni. Nel 2001 i Sottotono consegnarono in diretta a Raffaella Carrà la biancheria intima dell’inviata Flavia Cercato, mentre l’anno successivo furono gli stessi Carlo, Marco e Giorgio a concordare con Fiorello la ‘strizzatina’ a Baudo, in seguito bissata da Roberto Benigni nella serata finale. “

