Secondo le prime indiscrezioni che circolano sul web, la puntata di oggi a Uomini e Donne sarà ricca di suspense. Al centro studio dovrebbe esserci Roberta Giusti che finalmente sarà la sua scelta tra Samuele e Luca. Gemma Galgani invece potrebbe conoscere un nuovo cavaliere venuto per lei.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne

Da giorni circolano già le anticipazioni sulla scelta di Roberta Giusti tra Samuele e Luca. Dovrebbe andare in onda proprio oggi. La tronista, a differenza di Andrea Nicole, farà una scelta con la tradizionale caduta dei petali rossi che sancirà l’inizio di una nuova relazione per lei. Il suo percorso è stato tortuoso, sopratutto con il corteggiatore Luca che più volte è uscito dallo studio dopo aver visto la complicità con il suo rivale. Chi sceglierà alla fine?

Per il trono over invece ci sarà un nuovo colpo di scena. Un cavaliere si presenterà per Gemma Galgani che sta già frequentando Leonardo Bozzetti. Tra i due c’è già stato un bacio anche se sono cominciate a fioccare le prime incertezze da parte della dama e degli opinionisti sull’interesse del cavaliere. Intanto sembra che la Galgani voglia conoscere anche la new entry, con chi proseguirà la conoscenza?

