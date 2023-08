Secondo i rumor in circolazione Anna Tatangelo sarebbe pronta addirittura a convolare a nozze con il giovane fidanzato Mattia Narducci.

Nozze in vista per Anna Tatangelo? Secondo un rumor riportato da Leggo la cantante ed ex storica di Gigi D’Alessio sarebbe pronta a sposare il suo giovane modello Mattia Narducci, con cui avrebbe ritrovato la felicità da alcuni mesi. “Questo ragazzo di dieci anni più giovane la fa sentire la donna più amata e desiderata del mondo”, ha fatto sapere il settimanale Chi, e ancora:

“Non solo perché non resiste alla sua bellezza, ma anche perché sa esserci anche quando non c’è, mandandole pensieri, rose rosse e peluche, mentre si trova a Londra o a Parigi a scattare qualche servizio di moda, o pubblicando su Instagram messaggi romantici per dirle quanto gli manchi”. Secondo il magazine alcuni amici della cantante avrebbero confessato la sua intenzione di sposare Il giovane fidanzato.

Anna Tatangelo pronta alle nozze? L’indiscrezione

Fiori d’arancio in vista per Anna Tatangelo e Mattia Narducci? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete, dove in tanti si chiedono se la questione verrà finalmente confermata o smentita dai due diretti interessati.

Per Anna Tatangelo quella con Mattia Narducci sarebbe la prima storia importante dopo la separazione da Livio Cori, il rapper con cui sembrava aver trovato la serenità dopo la fine della sua unione con Gigi D’Alessio. Al momento lei e il modello continuano a vivere la loro relazione con il massimo riserbo e in tanti tra fan, amici e colleghi sono curiosi di conoscere ulteriori particolari in merito alla vicenda.