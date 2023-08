Federica Pellegrini sta trascorrendo un periodo di riposo a Jesolo e ha conquistato i fan mostrando per la prima volta il suo pancino.

Appena qualche settimana fa Federica Pellegrini ha annunciato di essere incinta della sua prima figlia e nelle scorse ore sui social si è mostrata per la prima volta in bikini e con il pancino. “Panze, amore e amici”, ha scritto la campionessa nella didascalia agli scatti, che hanno fatto il pieno di like tra i fan emozionati di saperla presto mamma. Con lei a Jesolo erano presenti alcuni amici e ovviamente suo marito, Matteo Giunta.

Federica Pellegrini: le prime foto della pancia

Federica Pellegrini ha fatto il pieno di like sui social mostrando per la prima volta il suo pancino dopo l’atteso annuncio della gravidanza.

“C’è già qualcuno che nuota alla grande lì”, ha scritto qualcuno dei fan dei social tra i commenti ai suoi scatti. La campionessa nel frattempo si è mostrata tra momenti di gioco ed ilarità con i suoi amici e suo marito Matteo Giunta e in tanti tra fan, amici e colleghi non vedono l’ora di saperne di più sulla sua prima gravidanza. La prima figlia della coppia dovrebbe nascere per gennaio 2024, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.