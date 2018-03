Ci sono possibilità di riavvicinamento tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio? I due hanno parlato dei propri sentimenti al Maurizio Costanzo Show.

Anna Tatangelo è stata ospite al Maurizio Costanzo Show dove ha parlato della sua recente rottura dallo storico compagno Gigi D’Alessio, che poi si è aggiunto in collegamento telefonico. La cantante ha avuto solo parole gentili nei confronti del papà di suo figlio Andrea, e ha dichiarato: “Gigi è stato, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita. Sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo, per la famiglia e per l’amore. Mi sono presa tante critiche all’epoca e tuttora, però ci ho sempre creduto e ci credo”.

Anche Gigi D’Alessio ha usato parole simili nei confronti di Anna Tatangelo, e in collegamento telefonico ha detto: “Le storie sono sempre vere, le storie non si cancellano…Le storie non sono scritte a matita, sono scritte con la penna e, quando le scrivi, le scrivi con il sangue“.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio torneranno insieme?

Tra i due l’amore era scoppiato destando scandalo ma ben presto si sono trasformati in una delle coppie più amate dai fan, ricevendo la propria coronazione con l’arrivo del piccolo Andrea, nel 2010. Poi, nei mesi scorsi, era iniziata la prima vera crisi, annunciata da un post su Instagram, in cui entrambi chiedevano silenzio ai fan e alla stampa sulla propria relazione, che stava attraversando un momento di crisi.

I fan sono in trepidante attesa che tra i due le cose si chiariscano, e che tornino a farli sognare con la loro intensa storia d’amore. Tuttavia, non sembra ci siano speranze di una riconciliazione. Recentemente Anna Tatangelo aveva rivelato a Vanity Fair che sarebbe stata lei a lasciare la loro casa, e che Gigi D’Alessio non avrebbe fatto nulla per fermarla (motivo per cui era stata anche attaccata dalla figlia del cantante):

“Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per 20/30 persone ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano. Così un giorno gli ho detto: ‘Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata”.

Sono in molti a chiedersi se i due, che recentemente erano stati pizzicati insieme in occasione del compleanno del cantante, non abbiano deciso di seppellire l’ascia di guerra e magari tornare sui propri passi…

